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Трамп відповів на мита Канади забороною імпорту низки товарів

Ольга Джоган
glavcom.ua
Ольга Джоган
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Трамп відповів на мита Канади забороною імпорту низки товарів
Раніше США запроваджувала 50% мита на деякі товари з Канади
Фото: Білий дім

Обмеження набудуть чинності наприкінці вересня та стосуватимуться, зокрема, алкоголю, молочної продукції й мотоциклів

Президент США Дональд Трамп підписав відповідні укази після того, як 8 вересня набули чинності нові канадські тарифи на американські товари. Про це йдеться на сайті Білого дому, передає «Главком».

Нові американські обмеження почнуть діяти 29 вересня. Вони охоплюють широкий перелік канадської продукції.

Зокрема, під заборону потрапить більшість алкогольних напоїв. Йдеться про пиво, вино, віскі, бурбон, ром, горілку, вермут, текілу, мескаль та бренді. Обмеження також поширюватимуться на безалкогольне пиво.

Окремо США заборонять імпорт деяких молочних продуктів із Канади. У переліку, зокрема, сироватковий протеїн, інвертна патока та тростинна патока.

Також американська адміністрація заборонила ввезення окремих видів мотоциклів канадського походження.

Водночас Вашингтон розширює перелік канадських товарів, на які поширюються 50% мита. Таким чином, торговельні обмеження між двома країнами продовжують розширюватися.

Рішення Трампа стало відповіддю на нові заходи Оттави. Канада 8 вересня запровадила тарифи на американські товари. Про намір посилити торговельні обмеження проти США канадська влада заявила ще 25 серпня.

Торговельна напруженість між країнами посилилася після того, як у серпні переговори США та Канади щодо торгівлі зайшли в глухий кут. Після цього Сполучені Штати запровадили 50% мита на канадські товари.

Нові рішення стали черговим етапом торговельного конфлікту між Вашингтоном та Оттавою. Сторони поступово розширюють перелік продукції, яка потрапляє під обмеження, що створює додатковий тиск на двосторонню торгівлю.

Нагадаємо, у серпні торговельні переговори між США та Канадою фактично зайшли в глухий кут. На тлі загострення відносин Трамп також робив різкі заяви на адресу Канади та публічно висміював країну.

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Теги: тарифи Канада Дональд Трамп імпорт

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