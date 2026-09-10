Прем'єр пообіцяв підтримку із закупівлею газу, відновленням та фінансуванням

Канада допоможе Україні пройти складну зиму та продовжить підтримку держави. Про це заявив прем’єр-міністр Канади Марк Карні під час спільної заяви з президентом України Володимиром Зеленським, пише «Главком».

Карні пообіцяв канадську допомогу із кредитами для закупівлі природного газу, а також підтримку України у відновленні. Йшлося і про подальшу економічну та оборонну співпрацю між країнами. Окремо прем’єр Канади відзначив внесок української громади у розвиток Канади протягом десятиліть.

«Українці допомогли розбудувати цю країну. І Канада допоможе відбудувати Україну», – сказав Карні.

Прем’єр також наголосив, що Канада підтримує європейське та євроатлантичне майбутнє України. За його словами, майбутнє держави мають визначати самі українці. Карні також заявив про готовність Канади й надалі збільшувати допомогу Україні.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Канади Марк Карні підписали декларацію про сторічне партнерство між країнами. Цим документом лідери домовилися укласти угоду про столітнє партнерство з метою поглиблення економічного, безпекового та політичного партнерства між країнами, а також підтримки справедливого й тривалого миру в Україні.