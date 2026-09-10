Канада ухвалила новий пакет допомоги для протиповітряної оборони України – Зеленський

Зеленський повідомив, що під час переговорів сторони обговорюють зимовий пакет підтримки та енергетику

Президент подякував Марку Карні за підтримку та розповів про результати двосторонніх переговорів

Президент Володимир Зеленський повідомив про новий пакет допомоги Канади для протиповітряної оборони України. Про це він заявив після початку двосторонніх переговорів із прем’єр-міністром Канади Марком Карні. Про це повідоляє «Главком» з посиланням на заяву президента.

Зеленський подякував канадцям за підтримку України, водночас не розкривши подробиць нового пакета допомоги.

Карні зі свого боку заявив, що Канада готова надавати Україні ще більше допомоги. «Українці допомогли розбудувати цю країну. І Канада допоможе відбудувати Україну, коли настане мир», – сказав прем’єр-міністр Канади.

Він також відзначив внесок української діаспори в розвиток канадських громад протягом десятиліть. Окремо Карні заявив, що Канада підтримує вступ України до НАТО та Європейського Союзу. За його словами, ця позиція ґрунтується на «фундаментальному принципі, згідно з яким майбутнє України мають вирішувати лише самі українці».

Варто нагадати, що президент Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку російських окупантів по Україні та повідомив про наслідки удару по Павлограду.