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Канада долучиться до антибалістичної програми Freyja та готує Drone Deal – Зеленський

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Канада долучиться до антибалістичної програми Freyja та готує Drone Deal – Зеленський
Окремо сторони обговорили співпрацю у сфері безпілотників
скриншот з відео

Оттава також готує додаткові оборонні постачання для України

Канада долучиться до європейської антибалістичної програми Freyja та готує з Україною масштабну угоду щодо безпілотників Drone Deal. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками переговорів із прем’єр-міністром Канади Марком Карні, пише «Главком».

За словами Зеленського, Карні запевнив його в готовності Канади долучитися до Freyja власними технологіями. «Це крок потрібний і вчасний. Також будуть додаткові оборонні постачання», – заявив президент.

Freyja – європейська антибалістична програма, спрямована на створення інтегрованого захисту від повітряних загроз. До неї вже долучені Україна та низка європейських країн. Окремо сторони обговорили співпрацю у сфері безпілотників.

«Зокрема, зараз наші команди опрацьовують Drone Deal. Розраховуємо, що вже найближчим часом зможемо вийти на повноцінну угоду», – повідомив Зеленський.

Президент також зазначив, що під час переговорів сторони обговорили перспективні спільні проєкти в обороні та економіці, а також нагальні потреби України у фінансовій та військовій стійкості на 2026-2027 роки.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Канади Марк Карні підписали декларацію про сторічне партнерство між країнами. Цим документом лідери домовилися укласти угоду про столітнє партнерство з метою поглиблення економічного, безпекового та політичного партнерства між країнами, а також підтримки справедливого й тривалого миру в Україні.

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Теги: Канада війна Володимир Зеленський Україна системи ППО

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