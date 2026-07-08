Reuters: Україна стала співзасновницею нового міжнародного оборонного банку

Нова фінансова установа кредитуватиме військові проєкти союзників, а її запуск запланований на 2027 рік

Україна увійшла до числа держав-засновниць нового міжнародного Банку оборони, безпеки та стійкості (Defence, Security and Resilience Bank, DSRB), який створює Канада разом із партнерами. Новий фінансовий інститут має забезпечити дешеве кредитування оборонних проєктів країн-учасниць. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Про створення нового міжнародного банку під час саміту НАТО в Анкарі оголосив прем'єр-міністр Канади Марк Карні. За його словами, до ініціативи вже приєдналися Україна, Албанія, Бельгія, Греція, Латвія, Люксембург, Румунія, Туреччина та Канада.

Банк оборони, безпеки та стійкості розміщуватиметься в Канаді. Його головною метою стане залучення до $134 млрд фінансування для розвитку оборонної промисловості та реалізації військових проєктів у країнах-членах.

Водночас Reuters зазначає, що серед засновників поки немає інших держав «Групи семи», окрім Канади. Міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд повідомила, що новий фінансовий інститут залишатиметься відкритим для приєднання інших країн.

«Це початок, але вони, можливо, сподівалися на підтримку більших європейських гравців. В принципі, вони можуть запустити це в повітря завдяки цим зобов'язанням», – сказав аналітик Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Лінус Тергорст.

Країни-засновниці вже розпочали внутрішні процедури ратифікації установчих документів. Очікується, що банк офіційно розпочне роботу у 2027 році.

У спільній заяві дев'яти держав наголошується, що нова фінансова установа має розширити доступ до капіталу, знизити вартість кредитування та підтримати розвиток оборонної промисловості країн-учасниць.

«DSRB розроблений для розширення доступу до капіталу, зниження витрат на фінансування та підтримки розширення промислових потужностей у країнах-членах», – йдеться у спільній заяві.

Reuters зазначає, що уряд Марка Карні активно просував цю ініціативу протягом останніх місяців. Водночас Велика Британія та Німеччина раніше дистанціювалися від проєкту, хоча Лондон уже повідомив про співпрацю з Канадою щодо розвитку DSRB.

Планується, що новий банк прагнутиме отримати найвищий кредитний рейтинг ААА. Це дозволить надавати довгострокові кредити під низькі відсотки для фінансування оборонних проєктів, а також гарантії приватним банкам, які кредитуватимуть підприємства оборонної галузі.

До реалізації ініціативи вже долучилися провідні міжнародні фінансові установи, серед яких JPMorgan, Deutsche Bank, Commerzbank, ING, а також найбільші банки Канади.

Нагадаємо, під час саміту НАТО в Анкарі президент України Володимир Зеленський повідомив про новий пакет військової допомоги від Канади на суму $900 млн. За словами глави держави, значна частина цих коштів буде спрямована на посилення української системи протиповітряної оборони.