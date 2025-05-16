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У складі російської делегації відсутні люди, які ухвалюють рішення – Зеленський

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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У складі російської делегації відсутні люди, які ухвалюють рішення – Зеленський
За словами президента, цього тижня був реальний шанс зробити важливі кроки до завершення війни
скріншот з відео

Глава України наголосив, що російська делегація, яка прибула до Стамбула, дуже низького рівня

Україна готова зробити всі реалістичні кроки для завершення цієї війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

За словами президента, цього тижня був реальний шанс зробити важливі кроки до завершення війни, однак глава Кремля Володимир Путін злякався приїхати до Туреччини.

«Я був учора в Анкарі – і дякую за участь і прийом президенту Ердогану – і був готовий до прямої зустрічі з Путіним в Анкарі чи в Стамбулі. І не просто до зустрічі, а щоб розв’язати всі важливі питання, на мою думку. Але він не погодився ні на що», – розповів глава нашої держави.

Як зазначив президент, російська делегація, яка прибула до Стамбула, дуже низького рівня. У її складі немає жодної людини, яка справді ухвалює рішення в Росії.

«Попри це я направив нашу команду на чолі з міністром оборони України до Стамбула – хоча б для того, щоб з’ясувати, чи здатні ті росіяни справді щось вирішити», – каже він.

Президент пообіцяв інформувати про те, що відбувається в Стамбулі й чи є шанс, що російська делегація зробить реальні кроки, щоб припинити вогонь і покласти край війні.

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Нагадаємо, у Стамбулі, палаці Долмабахче, завершилися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини. Участь у перемовинах взяли міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, держсекретар США Марко Рубіо, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан і керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Пізніше до перемовин приєднався спецпредставник президента США Кіт Келлог.

Згодом стартували переговори України та Росії. Українську делегацію на перемовинах з російською стороною про припинення вогню очолив міністр оборони Рустем Умєров. Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що «рівень делегації росіян для переговорів про мир схожий на бутафорський».

За словами президента, переговори все ж відбулися з «поваги до Трампа та Ердогана». Завдання української делегації – досягти перших кроків для припинення війни. В української делегації є мандат для ведення переговорів.

Як відомо, Російська Федерація на переговорах висунула вимоги, які є «нереалістичними і виходять далеко за рамки того, що коли-небудь обговорювалося». Джерело в дипломатичних колах України повідомило журналістам, що деякі з вимог РФ включають виведення українських військ з «її території» як умову припинення вогню.

Москва почала вимагати виведення українських військ з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Зазначається, що після цього переговори поставили «на паузу».

Раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що російська сторона намагається створити асоціації між нинішніми переговорами і подіями 2022 року, проте такі спроби є безуспішними.

Варто зазначити, що Російська Федерація проігнорувала пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.

До слова, провідні європейські дипломати звинуватили диктатора Володимира Путіна в підриві переговорів з Україною, спрямованих на припинення війни.

Теги: Володимир Зеленський Албанія переговори Туреччина

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