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Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

По заяві Путіна і «стамбульських переговорах-2»

glavcom.ua
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Наступні реальні переговори можливі лише після закінчення літнього наступу
фото: censor.net

Війна триватиме

Постараюсь дуже стисло дати свій прогноз:

• 1 •

Навіть, якщо американці натиснуть на нас, щоб ми відправили делегацію у Туреччину, у Стамбулі Путін планує вивалити черговий ультиматум. Україна на це не піде.

• 2 •

США не зніматиме санкції і продовжить давати зброю. З часом, не виключаю, що США навіть дозріють до введення нових санкцій.

• 3 •

Війна триватиме. Наступні реальні переговори можливі лише після закінчення літнього наступу. Але вони будуть результативними лише у тому випадку, якщо вони будуть частиною переговорного процесу США-Китай, а можливо, США-Китай-ЄС.

• 4 •

Виходячи з цієї логіки, нам потрібно, попри все не сваритися з США і залишатися вагомою частиною переговорів ЄС-США.

• 5 •

Нам потрібно вийти зі штопора у наших стосунках з Китаєм. На це є літо. І я вважаю, це реалістично.

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Джерело
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Теги: санкції Україна переговори путін війна

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Вадим Денисенко

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