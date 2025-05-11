По заяві Путіна і «стамбульських переговорах-2»
Війна триватиме
Постараюсь дуже стисло дати свій прогноз:
• 1 •
Навіть, якщо американці натиснуть на нас, щоб ми відправили делегацію у Туреччину, у Стамбулі Путін планує вивалити черговий ультиматум. Україна на це не піде.
• 2 •
США не зніматиме санкції і продовжить давати зброю. З часом, не виключаю, що США навіть дозріють до введення нових санкцій.
• 3 •
Війна триватиме. Наступні реальні переговори можливі лише після закінчення літнього наступу. Але вони будуть результативними лише у тому випадку, якщо вони будуть частиною переговорного процесу США-Китай, а можливо, США-Китай-ЄС.
• 4 •
Виходячи з цієї логіки, нам потрібно, попри все не сваритися з США і залишатися вагомою частиною переговорів ЄС-США.
• 5 •
Нам потрібно вийти зі штопора у наших стосунках з Китаєм. На це є літо. І я вважаю, це реалістично.
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