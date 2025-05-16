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У Стамбулі стартували переговори Туреччини, США та України (оновлено)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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У Стамбулі стартували переговори Туреччини, США та України (оновлено)
Стамбул став місцем зустрічі делегацій України Росії та США
фото із відкритих джерел

Тристороння зустріч Туреччина-Росія-Україна відбудеться о 12:30

Тристороння зустріч Туреччина-США-Україна та тристороння зустріч Туреччина-Росія-Україна відбудуться сьогодні, 16 травня, у Стамбулі. Делегації Туреччини, США та України прибули на місце проведення тристоронньої зустрічі у Стамбулі у палаці Долмабахче. Про це пише «Главком» із посиланням на турецькі та росЗМІ. 

Зустріч делегацій Туреччини, США та України пройде до зустрічі за участю російської делегації, вона розпочалася о 10:45.

Тристороння зустріч Туреччина-Росія-Україна також відбудеться там же о 12:30.

Переговори Росії та України у Стамбулі розпочнуться з привітання глави МЗС Туреччини Хакана Фідана. Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на джерело. «Контакт очікується опівдні, Туреччина привітає сторони», – сказав співрозмовник агентства. Повідомляється, що виступ Фідана транслюватиметься у прямому ефірі. Журналісти уточнюють, що усі зустрічі пройдуть у робочому офісі адміністрації президента Туреччини у палаці Долмабахче.

Як пишуть турецькі ЗМІ, державний секретар США Марко Рубіо прибув до Стамбула для перших за понад три роки прямих переговорів між Росією та Україною. Хоча напередодні він заявив, що не приїздитиме на перемовини, хоча представники від США на зустрічі все ж будуть. 

Марко Рубіо прибув до Стамбула
Марко Рубіо прибув до Стамбула

Як повідомляють українські ЗМІ, у Стамбулі відбулася зустріч голови офісу Володимира Зеленського Андрія Єрмака, глави МЗС України Андрія Сибіги та українського міністра оборони Рустема Умерова із радниками з нацбезпеки Франції, Німеччини та Британії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський утворив делегацію для участі в переговорному процесі про припинення вогню

Склад делегації на переговорах з росіянами в Стамбулі:

  • Умєров Рустем Енверович – міністр оборони, глава делегації;
  • Кислиця Сергій Олегович – перший заступник міністра закордонних справ, член делегації;
  • Поклад Олександр Валентинович – заступник голови служби безпеки, член делегації;
  • Луговський Олег Васильович – перший заступник голови служби зовнішньої розвідки, член делегації;
  • Шевченко Олексій Миколайович – заступник начальника генерального штабу Збройних сил, член делегації;
  • Скібіцький Вадим Васильович – заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони, член делегації;
  • Шинкарьов Євген Михайлович – заступник начальника штабу командування Повітряних сил Збройних сил, член делегації;
  • Дьяков Олександр Іванович – заступник начальника штабу командування Військово-морських сил Збройних сил, член делегації;
  • Маловацький Олексій Володимирович – начальник управління міжнародного та операційного права центрального юридичного управління генерального штабу Збройних сил, член делегації;
  • Шеріхов Олександр Ігорович – старший офіцер головного оперативного управління генерального штабу Збройних сил, член делегації;
  • Кузьмичов Георгій Юрійович – офіцер протоколу апарату забезпечення службової діяльності головнокомандувача Збройних сил апарату головнокомандувача Збройних сил, член делегації;
  • Бевз Олександр Олександрович – радник керівника Офісу президента, член делегації. 

Як писав «Главком» раніше, прямі переговори представників України та країни-агресорки Росії мали стартувати у президентському палаці Долмабахче у четвер, 15 травня, однак так і не розпочалися.

Натомість очільник турецького МЗС Хакан Фідан провів вчора ввечері зустріч з російською делегацією в палаці Долмабахче. 

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Теги: Стамбул Марко Рубіо Україна росія Туреччина переговори

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