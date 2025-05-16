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Росія висунула нереалістичні вимоги на переговорах з Україною – Sky News

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Росія висунула нереалістичні вимоги на переговорах з Україною – Sky News
Російська сторона намагається створити асоціації між нинішніми переговорами і подіями 2022 року
фото: Reuters

Деякі з вимог РФ включають виведення українських військ як умову припинення вогню

Російська Федерація на переговорах висунула вимоги, які є «нереалістичними і виходять далеко за рамки того, що коли-небудь обговорювалося». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Джерело в дипломатичних колах України повідомило журналістам, що деякі з вимог РФ включають виведення українських військ з «її території» як умову припинення вогню. Водночас були й інші пункти, що не підлягають переговорам.

Москва почала вимагати виведення українських військ з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Зазначається, що після цього переговори поставили «на паузу».

Нагадаємо, у Стамбулі, палаці Долмабахче, завершилися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини. Участь у перемовинах взяли міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, держсекретар США Марко Рубіо, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан і керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Пізніше до перемовин приєднався спецпредставник президента США Кіт Келлог.

Українську делегацію на перемовинах з російською стороною про припинення вогню очолює міністр оборони Рустем Умєров. Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що «рівень делегації росіян для переговорів про мир схожий на бутафорський».

За словами президента, переговори все ж відбуваються з «поваги до Трампа та Ердогана». Завдання української делегації – досягти перших кроків для припинення війни. В української делегації є мандат для переговорів про припинення вогню.

Раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що російська сторона намагається створити асоціації між нинішніми переговорами і подіями 2022 року, проте такі спроби є безуспішними.

Варто зазначити, що Російська Федерація проігнорувала пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.

До слова, провідні європейські дипломати звинуватили диктатора Володимира Путіна в підриві переговорів з Україною, спрямованих на припинення війни.

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Теги: Туреччина переговори

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