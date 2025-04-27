Кремль зробив заяву про мирну угоду з Україною

Лавров спростував, що РФ не готова на жодні поступки щодо України

Лавров висловився щодо Криму та ЗАЕС

Росія нібито готова шукати «баланс інтересів» у питаннях щодо України. Водночас в Москві натякають, що не хочуть віддавати Україні Запорізьку атомну електростанцію. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву глави МЗС РФ Сергія Лаврова, якого цитують пропагандисти ТАСС.

Лавров спростував, що РФ не готова на жодні поступки щодо України. Натомість він заявив, що Москва готова шукати «баланс інтересів».

Однак, говорячи про Запорізьку атомну електростанцію, він зазначив – Росія за необхідності пояснить США, що ЗАЕС у надійних руках і зміни в її підконтрольності неможливі.

Крім того, Лавров висловився і щодо Криму.

«Трамп сказав правду про приналежність Криму, він розуміє, що Росія не веде переговорів щодо цілісності своєї території», – заявив Лавров.

Раніше Кремль заявляв, що російський диктатор Володимир Путін готовий до переговорів з Україною без попередніх умов.

Водночас держсекретар США Марко Рубіо заявив, що наступний тиждень стане вирішальним щодо завершення війни в Україні.

Також напередодні Дональд Трамп і Володимир Зеленський провели зустріч напередодні похорону Папи Франциска. Опісля ж президент США Дональд Трамп припустив, що російський диктатор Володимир Путін не хоче закінчувати війну в Україні.