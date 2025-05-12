Росія готує угоду для України, яка вже звучала на переговорах у 2022 році – ISW

За словами помічника президента РФ Юрія Ушакова, базою для нового діалогу мають стати саме напрацювання 2022 року

Кремль розробляє новий варіант домовленостей для можливих перемовин із Україною, базуючись на протоколах, обговорених у Стамбулі ще у квітні 2022 року. Як повідомляє «Главком» із посиланням на матеріал Інституту вивчення війни (ISW), йдеться про проєкт, що фактично передбачає капітуляцію Києва та створює умови, за яких Україна залишатиметься нездатною захиститися від можливої майбутньої агресії з боку Росії.

Зокрема, у документі, на який посилаються аналітики, зазначено, що Україна мала б офіційно відмовитися від курсу на вступ до НАТО та закріпити нейтральний статус у Конституції.

За словами помічника президента РФ Юрія Ушакова, базою для нового діалогу мають стати саме напрацювання 2022 року.

Згідно з так званими «стамбульськими протоколами», Москва вимагала суттєвого скорочення Збройних сил України – не більше 85 тис. військових, 342 танків та 519 одиниць артилерії. Також передбачалося обмеження дальності українських ракет до 40 кілометрів, що дало б можливість російським військам безпечно розміщувати стратегічно важливі системи поблизу українського кордону.

ISW нагадує, що ці умови висувалися ще на ранньому етапі повномасштабного вторгнення – коли Росія намагалася захопити Київ та вела наступи по всій північній, східній і південній частинах України.

Нині Кремль намагається повернутися до тих самих вимог, попри те, що ЗСУ за цей час відкинули російські війська з півночі країни, звільнили значні території в Харківській і Херсонській областях та стримують просування ворога на фронті.

У своєму аналізі ISW підкреслює: Путін, замість того щоб розглядати спільну пропозицію США, України та європейських партнерів щодо припинення вогню, продовжує наполягати на умовах, що прирівнюються до капітуляції Києва. Це, за оцінками аналітиків, свідчить про спробу досягти стратегічних цілей через затягування переговорного процесу, паралельно продовжуючи наступальні дії.

Нагадаємо, Путін сказав, що Росія виступає за мир та додав, що саме Україна припинила переговори у 2022 році. Президент Росії заявив, що пропонує продовжити прямі переговори у Стамбулі, у четвер, 15 травня.

Володимир Путін підкреслив, що Росія готова до переговорів без жодних попередніх умов. Варто зазначити, не дивлячись на розмови про мир, Путін за фактом відкинув пропозицію «коаліцією охочих» про перемир'я з 12 травня.

Раніше президент України Володимир Зеленський на пресконференції після зустрічі «Коаліції рішучих» заявив, що перемир’я між Україною та Росією має розпочатися в понеділок, 12 травня. Якщо Кремль відмовиться від повного та безумовного припинення вогню, йому загрожують нові санкції. Про це інформує «Главком».

«Ми домовилися, що з понеділка, 12 травня, має розпочатися повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Ми разом вимагаємо цього від Росії, ми знаємо, що нас підтримують у цьому Сполучені Штати Америки», – наголосив президент.