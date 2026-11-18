Під час зустрічі в Кремлі минулого тижня зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом та зятем американського лідера Джаредом Кушнером Володимир Путін поставив під сумнів готовність європейських країн припинити війну в Україні. Про це пише «Главком» із посиланням на The NewYork Times.

Як повідомляють джерела видання, як аргумент російський президент знову озвучив спростоване Києвом твердження про те, що Європа нібито заблокувала стамбульські домовленості в березні 2022 року. Американські представники заперечили цю тезу, наголосивши на конструктивній позиції європейських партнерів у прагненні до миру.

Ворожнеча Кремля до Європи, яка після скорочення підтримки з боку США стала головним фінансовим і політичним донором Києва, суттєво ускладнює дипломатичні зусилля Вашингтона. Під час переговорів за участю РФ, України та США в Абу-Дабі минулого тижня Москва висунула жорсткі вимоги щодо перегляду європейської «архітектури безпеки». Росія вимагає скоротити військову присутність НАТО на континенті та вивести сили зі східного флангу Альянсу, фактично повернувши сферу впливу часів холодної війни.

Крім того, Кремль наполягає, щоб ЄС і НАТО перестали класифікувати РФ як «супротивника чи загрозу» й офіційно відмовилися від курсу на завдання їй «стратегічної поразки», а також пропонує вдосконалити механізми запобігання інцидентам у Балтійському та Чорному морях. Коли на зустрічі в Абу-Дабі російський представник Володимир Мединський зачитував ці вимоги, Джаред Кушнер перебив його запитанням про те, які кроки у відповідь зробить сама Росія для зниження напруженості, на що російська делегація відповіла, що працюватиме над цим.

Європейські лідери, особливо на східному фланзі НАТО, зокрема в Польщі, назвали російські умови неприйнятною загрозою власній безпеці, а глава дипломатії ЄС Кая Каллас констатувала відсутність жодних ознак готовності Москви до миру. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга схарактеризував вимоги РФ як маячню, зазначивши, що для висування ідей такого масштабу країна, яка загрузла на полі бою, мала б спершу виграти світову війну.

Дипломатичні ініціативи адміністрації Дональда Трампа викликали критику і в самих США – сенатор-республіканець Том Коттон назвав переговори фарсом, наголосивши, що Путін зупинить війну лише тоді, коли зрозуміє неможливість перемоги, у чому Вашингтон має допомогти Києву. Сам Джаред Кушнер заявив, що попри публічні максималістські позиції, у приватних обговореннях обидві сторони усвідомлюють необхідність практичних компромісів.

Помічник президента РФ Юрій Ушаков уже заявив, що для приєднання Європи до тристоронніх переговорів «доведеться багато чого зробити». Попри це, Віткофф і Кушнер у понеділок провели окремі розмови з Ушаковим, українською стороною та новоствореною європейською переговорною групою, до якої увійшли представники Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі, двох інституцій ЄС та НАТО.

У четвер, замість участі у тристоронньому саміті Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна в китайському Шеньчжені, американські посланці вирушать до Берліна. Там вони проведуть переговори з європейською групою та українськими посадовцями щодо післявоєнної економічної й безпекової підтримки України, а також підготовки до подальшого діалогу з Росією.

Аналітики зауважують, що стратегія Москви полягає в тому, щоб використати переговори про європейську безпеку для максимального послаблення зв'язків України із Заходом, оскільки підкорити її військовим шляхом Росії не вдалося.

Раніше повідомлялося, що попри те, що цієї осені адміністрація Дональда Трампа пропонувала Москві послаблення санкцій, енергетичні угоди та прихильні заяви, Росія ескалувала напади на українські міста, здійснивши одні з найсмертоносніших атак на мирне населення за останні роки. У Білому домі стверджують, що поступки спрямовані на припинення війни, однак наразі це не спрацювало.