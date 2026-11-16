Лукашенко боїться перемоги Путіна у війні проти України – Лубінець

Омбудсмен вважає, що білоруський лідер усвідомлює загрозу для власної держави в разі поразки України

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець висловив думку, що Олександр Лукашенко може бути одним із найбільш зацікавлених у тому, щоб Росія не здобула перемогу у війні проти України. На переконання омбудсмена, білоруський лідер розуміє, що після України Кремль може спрямувати свій тиск на Білорусь. Про це Лубінець розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону, повідомляє «Главком».

Посадовець розповів про спілкування з білоруськими представниками під час організації гуманітарної місії в окупованих Олешках. За його словами, Мінськ намагається демонструвати нейтральність і повернути собі роль майданчика для міжнародних переговорів.

«Є публічна і непублічна позиція. Публічна позиція, що Білорусь хоче показати, що вони нейтральні. Більше того, вони, на мій погляд, хочуть повернути собі оцей статус посередників, організації різних зустрічей», – зазначив Лубінець.

Водночас омбудсмен вважає, що в білоруському суспільстві усвідомлюють роль своєї країни в російській агресії проти України.

За його словами, частина білорусів, з якими він спілкувався, визнає, що Росія використала територію та можливості Білорусі для початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Лубінець окремо прокоментував можливі особисті побоювання Лукашенка щодо результатів війни.

«Я взагалі вважаю, що Лукашенко при тому, що він зробив і робить, він мало не найбільше, хто не хоче, щоб Путін переміг, це Лукашенко», – заявив омбудсмен.

Він пояснив свою позицію тим, що перемога Росії над Україною, на його думку, створила б нові загрози для самого білоруського керівництва.

«Тому що він розуміє, якщо, не дай Боже, я стукаю по дереву тричі, Путін переможе Україну, наступного дня він буде наступник, кого Путін переможе», – зазначив Лубінець.

Водночас омбудсмен підкреслив, що не чув від офіційних представників Білорусі прямого визнання відповідальності за участь країни в російській агресії. Його оцінки ґрунтуються на власних спостереженнях та розмовах, зокрема з білорусами, які проживають за кордоном.

Під час гуманітарної операції з евакуації мешканців Олешок білоруська сторона допомагала організовувати транзит людей через свою територію. За словами Лубінця, для цього були залучені медики, транспорт та представники державних установ.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про оцінку української розвідки щодо побоювань Лукашенка. Колишній заступник начальника ГУР Ілля Павленко заявляв, що білоруський лідер прагне уникнути прямої участі у війні проти України, оскільки побоюється втратити владу через посилення російської військової присутності.

Також «Главком» писав, що Лукашенко назвав себе та Путіна «співагресорами». У жовтні 2026 року він заявив, що Мінськ продовжить підтримувати спільний курс із Москвою, попри можливі розбіжності в оцінках окремих аспектів війни.