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Працівники Пентагону пошкодили історичний глобус під час спроби перенести його до кабінету міністра

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Працівники Пентагону пошкодили історичний глобус під час спроби перенести його до кабінету міністра
Дуайт Д. Ейзенхауер стоїть біля глобуса та прапора
фото: Архів Беттманна

У сфері в районі Антарктиди утворилася пробоїна, а сам глобус зірвався з кріплення

Співробітники Міністерства оборони США випадково пошкодили реліквію – глобус генерала Дуайта Ейзенхауера, коли намагалися самостійно перемістити його до кабінету міністра оборони Піта Гегсета. Про це пише «Главком» із посиланням на The Guardian.

Під час транспортування артефакт не втримали, внаслідок чого він упав на металеву основу: у сфері в районі Антарктиди утворилася пробоїна, а сам глобус зірвався з кріплення. Перенести експонат до призначення так і не вдалося.

У пресслужбі Армії США підтвердили факт інциденту, зазначаючи, що пошкодження сталися 3 лютого під час спроби транспортування. Зазвичай подібні операції з історичними цінностями проводять виключно кваліфіковані куратори, однак через частковий урядовий «шатдаун» фахівців-істориків відправили у неоплачувану відпустку. Працівники міністерства вирішили не чекати їхнього повернення та спробували переставити глобус самотужки.

Історичний глобус генерала Дуайта Ейзенхауера – це один із двох рідкісних експонатів діаметром близько 76 см (1930-х років випуску), які зберігаються в Пентагоні. Вважається, що саме цим глобусом Ейзенхауер користувався під час Другої світової війни.

Раніше повідомлялося, що у Палаті представників США розпочали процедуру імпічменту міністра оборони Піта Гегсета. Республіканець Томас Мессі зачитав вісім статей звинувачення, перша з яких стосується ведення бойових дій проти Ірану без дозволу Конгресу.

Конгресмен-республіканець від Кентуккі у вівторок, 15 вересня, вніс резолюцію про імпічмент і понад годину зачитував вісім статей звинувачення з трибуни Палати представників. Документу надано привілейований статус, тож палата має розглянути його протягом двох законодавчих днів – до четверга, коли завершується поточна робота сесії.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Дональд Трамп заявив, що не шкодує про рішення розпочати війну з Іраном і вважає цей вибір правильним.

Теги: США Піт Гегсет

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