Удари РФ по Дніпру, Чернігову та Кременчуку: Україна ініціювала екстрене засідання Радбезу ООН

Україна звернулася до Радбезу ООН після загибелі 19 цивільних за добу

Український дипломат визнав, що попередні обговорення російських злочинів в ООН досі залишалися без практичних результатів

Посол України при ООН Андрій Мельник підписав звернення про скликання надзвичайного засідання Ради Безпеки ООН через нову хвилю російських ударів по українських містах. Причиною стали атаки на Дніпро, Чернігів та Кременчук, унаслідок яких, за словами дипломата, протягом однієї доби загинули 19 мирних жителів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Мельника.

Дипломат записав відеозвернення зі штаб-квартири Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку. Він повідомив, що підписав лист на ім'я голови Ради Безпеки ООН із проханням провести надзвичайне засідання, присвячене російським атакам проти цивільного населення України.

«І саме тому я щойно підписав лист на голову Ради безпеки ООН про скликання надзвичайного засідання Ради безпеки, присвяченого новій хвилі варварських атак Росії проти мирних жителів в Україні», – заявив дипломат.

За словами Мельника, російські удари призвели до загибелі 14 мирних жителів на залізничному вокзалі у Дніпрі. Ще двох дівчат-підлітків було вбито в центрі Чернігова, а троє українців загинули в Кременчуці.

Загалом, як зазначив дипломат, протягом одного дня загинули 19 людей, десятки інших зазнали поранень.

Мельник визнав, що міжнародні дискусії навколо російської агресії досі далеко не завжди призводять до практичних результатів. За його словами, частина людей сумнівається в ефективності засідань Ради Безпеки ООН, оскільки після обговорень ситуація залишається незмінною.

Водночас дипломат наголосив, що Україна продовжить використовувати всі доступні механізми Організації Об'єднаних Націй для привернення уваги міжнародної спільноти до російських злочинів.

Зокрема, йдеться про Раду Безпеки, Генеральну Асамблею ООН та її комітети. Українська сторона прагне продемонструвати масштаби наслідків російських обстрілів і домагатися посилення міжнародного тиску на Москву.

Мельник також назвав дії Росії проти українського населення геноцидом. Він підкреслив, що міжнародна спільнота має усвідомлювати реальні масштаби трагедії, яка розгортається в Україні внаслідок російської агресії.

За словами посла, надзвичайне засідання Ради Безпеки має відбутися найближчими днями. Під час нього українська делегація планує порушити питання нової хвилі атак проти цивільних і вимагати припинення російських злочинів.

Водночас дипломат визнав, що попередні обговорення в ООН поки що не забезпечили необхідних практичних результатів. Попри це, Україна продовжуватиме дипломатичну роботу, використовуючи міжнародні майданчики для документування та публічного засудження російських атак.

Нагадаємо, 26 жовтня Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування щодо України вперше кваліфікувала систематичні російські удари по українській енергетичній інфраструктурі як воєнні злочини та злочини проти людяності. Постійний представник України при ООН Андрій Мельник висловив сподівання, що висновки комісії стануть підставою для майбутнього притягнення російського військового та політичного керівництва до відповідальності.