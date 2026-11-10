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Карта бойових дій в Україні станом на 10 листопада 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Карта бойових дій в Україні станом на 10 листопада 2026 року
Триває 1721-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

30 атак здійснив ворог на покровському напрямку

За минулу добу на фронті відбулося 156 бойових зіткнень. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

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Новини війни

Минулої доби противник завдав одного ракетного та 71 авіаційного удару, скинув 247 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 7709 дронів-камікадзе та здійснили 2354 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили район скупчення живої сили та техніки, дві артилерійські системи та два пункти управління БпЛА противника.

Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали населені пункти Кореньок, Рижівка, Безсалівка, Товстодубове, Бачівськ, Павлівка, Олексіївка, Хотінь, Могриця, Козаче, Писарівка, Уланове, Шалигине, Рогізне, Нова Січ, Тополя, Яструбщина, Яструбине, Нескучне, Вільна Слобода, Волфине, Мала Корчаківка, Кровне, Вовківка, Чернацьке, Нова Гута, Юнаківка, Кисла Дубина, Іволжанське Сумської області; Хрінівка Чернігівської області. Авіаударів зазнали населені пункти Нова Січ, Мар’їне та Пустогород.

На північно-слобожанському і курському напрямках

Минулої доби агресор завдав трьох авіаційних ударів, застосувавши п'ять КАБів, та здійснив 52 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, один з яких – із застосуванням РСЗВ.

На південно-слобожанському напрямку

Українські підрозділи відбили шість атак противника у бік населених пунктів Охрімівка, Хрипуни, Мала Вовча та в районах Стариці, Чугунівки.

На лиманському напрямку

Відбито спроби вклинитися в українську оборону. Окупанти провели шість атак у районі населеного пункту Зарічне та в бік Лиману.

На слов'янському напрямку

Противник здійснив дві атаки в напрямку Пискунівки та в районі населеного пункту Ямпіль.

На краматорському напрямку

Противник провів три штурмові дії, атакуючи в бік Васютинського та у районі Тихонівки.

На костянтинівському напрямку

Зафіксовано дев’ять атак. Загарбники вели наступальні дії у районах населених пунктів Костянтинівка, Довга Балка, Русин Яр та в бік Миколайпілля.

На покровському напрямку

30 атак здійснив ворог. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Вільне, Світле, Молодецьке та в бік населених пунктів Мирне, Сергіївка, Новопавлівка.

На гуляйпільському напрямку

Окупанти двічі атакували позиції українських захисників. Ворог намагався просунутися у бік населеного пункту Нове Запоріжжя.

На оріхівському напрямку

Окупанти провели атаку у районі Степового.

Нагадаємо, триває 1721-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб війна фронт

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