Дрони атакували нафтоперекачувальну станцію у Тамбовській області РФ

Поблизу Мічурінська спалахнув резервуар із дизельним пальним

У Тамбовській області Росії безпілотники атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) «Нікольська», розташовану поблизу міста Мічурінськ. За попередньою інформацією, внаслідок удару на території об'єкта спалахнула пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові канали.

За повідомленнями про атаку, вогонь охопив резервуар із дизельним пальним. Інформація про загоряння з'явилася після повідомлень про атаку безпілотників на Мічурінськ.

ЛВДС «Нікольська» забезпечує перекачування дизельного пального та бензину до центральних і південних регіонів Росії, а також у напрямку експортних терміналів.

🔥 Кадри з Нікольської ЛПДС. Місцеві повідомляють, що горить резервуар із дизелем Лінійна виробничо-диспетчерська станція «Нікольське» - це великий російський вузловий об'єкт системи магістральних нафтопродуктопроводів, розташований поблизу міста Мічуринськ у Тамбовській області РФ. Станція належить компанії «Транснефть – Дружба» та входить до інфраструктури нафтопроводу «Дружба». — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 20, 2026 Підписуйтеся на сторінку «Главкома» у соціальній мережі Х

Масштаби пожежі, ступінь пошкодження резервуара та можливі наслідки для роботи нафтоперекачувальної станції поки залишаються невідомими.

Нагадаємо, 18 жовтня та в ніч на 19 жовтня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці важливих об'єктів російських військ. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Зокрема, українські військові уразили радіолокаційну станцію поблизу Трубчевська Брянської області РФ.