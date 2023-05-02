Опозиційні політики, які втекли з РФ, ухвалили декларацію проти Путіна та війни

Режим Путіна в декларації називають «нелегітимним та злочинним» і наполягають, що він «має бути ліквідований»

Російські політики, активісти та журналісти, які втекли з Росії через диктаторський режим Путіна, підписали в Берліні декларацію із засудженням війни проти України та злочинного режиму Путіна. Текст декларації опублікував російський опозиціонер Михайло Ходорковський.

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«Війна проти України є злочинною. Російські війська мають бути виведені з усіх окупованих територій; міжнародно визнані кордони Росії мають бути відновлені; військові злочинці мають бути віддані суду, а жертвам агресії – виплачені компенсації», – йдеться у декларації.

Режим Путіна в декларації називають «нелегітимним та злочинним» і наполягають, що він «має бути ліквідований».

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Автори декларації наголошують, що імперська політика неприпустима як всередині РФ, так і за її межами. Вони наполягають на звільненні політв’язнів та військовополонених, наданні насильницьки переміщеним особам можливості повернутися та негайного повернення до України викрадених дітей.

Також автори декларації висловлюють солідарність з росіянами, які виступають проти Путіна та війни або відмовляється брати участь у злочинах режиму.

Серед тих, хто підписав декларацію – російські опозиціонери-емігранти Михайло Ходорковський, Дмитро Гудков, Ілля Пономарьов та Леонід Гозман, підприємець Євген Чичваркін, юрист Марк Фейгін, галерист Марат Гельман та інші. Також свої підписи поставили представники російських антивоєнних рухів у різних країнах.

Нарада опозиційних російських активістів відбулася за ініціативою Ходорковського та кількох інших опозиціонерів, які раніше емігрували з РФ.

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Раніше повідомлялося, що російські опозиціонери тікають з країни.