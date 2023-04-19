Росія може готувати диверсії у водах Північної Європи – розслідування

Велика кількість російських військових і цивільних кораблів у водах навколо Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції вивчають дно моря

Російські військові ведуть розвідку у водах країн Північної Європи. Країна-агресор збирає дані і може готувати диверсії проти вітрових електростанцій, газопроводів і кабелів зв’язку. Про це свідчить спільне розслідування громадських мовників Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії, пише DK.

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Велика кількість російських військових і цивільних кораблів у водах навколо Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції вивчають дно моря за допомогою спецобладнання та з’ясовують, як пов’язана інфраструктура цих країн.

На думку експертів, метою Росії є отримання інформації, яка б дозволила їй саботувати, серед іншого, розподіл електроенергії Північно-Західної Європи або здійснити диверсії, у тому числі шляхом перерізання кабелів живлення та передачі даних через Атлантику та до решти Європи.

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Згідно з розслідуванням, у водах Північної Європи плавають російські «кораблі-привиди». Це судна, які вимкнули свої так звані передавачі AIS і не повідомляють про своє місцезнаходження.

Прикладом є корабель ВМС Росії «Адмірал Володимирський». Офіційно він займається морськими дослідженнями, але, за даними джерел, його також використовують для розвідувальної роботи.

Зокрема, судно переміщувалося в околицях семи вітрових електростанцій біля узбережжя Британії та Нідерландів під час однієї місії. Корабель сповільнювався, коли наближався до районів, де є віторові електростанції.

Коли журналісти підійшли до судна на невеликому човні, вони зіткнулися з людиною в балаклаві, яка тримала зброю, схожу на військову штурмову гвинтівку.

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Той самий корабель помітили біля узбережжя Шотландії минулого року під час входу в Морей-Ферт 10 листопада, приблизно за 30 морських миль на схід від Лоссімута, де базується флот морських патрульних літаків Королівських ВПС.

Офіцер данської контррозвідки зазначив журналістам, що РФ готує диверсійні плани на випадок повного конфлікту із Заходом. Глава норвезької розвідки наголосив розслідувачам, що ця військова програма є дуже важливою для Росії та її контролюють безпосередньо з Москви.

Раніше повідомлялося, що шпигуни РФ готували диверсії та встановили камери на залізничних вузлах у Польщі.