Окупанти накрили Херсонщину масованим вогнем, є жертви

Окупанти поцілили у житлові квартали та територію заводу

За минулу добу російські окупанти 46 разів обстріляли Херсонщину, випустивши 185 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації. Про це повідомляє голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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Місто Херсон ворог обстріляв п’ять разів.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію заводу в місті Херсон», - уточнив Прокудін.

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Внаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула, дві - дістали поранення.

Прокудін також повідомив, що за минулу добу з деокупованої території Херсонської області було евакуйовано 72 особи.

Нагадаємо, уніч проти 11 квітня російські загарбники обстріляли церкву в Херсоні.