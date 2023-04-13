Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти накрили Херсонщину масованим вогнем, є жертви

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти накрили Херсонщину масованим вогнем, є жертви
Рятувальники ліквідували пожежі на місці прильотів
фото: ДСНС

Окупанти поцілили у житлові квартали та територію заводу

За минулу добу російські окупанти 46 разів обстріляли Херсонщину, випустивши 185 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації. Про це повідомляє голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Місто Херсон ворог обстріляв п’ять разів.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію заводу в місті Херсон», - уточнив Прокудін.

Внаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула, дві - дістали поранення.

Прокудін також повідомив, що за минулу добу з деокупованої території Херсонської області було евакуйовано 72 особи.

Нагадаємо, уніч проти 11 квітня російські загарбники обстріляли церкву в Херсоні.

Теги: Херсон Херсонщина війна окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чиновник міськради і псевдоректори. СБУ оголосила підозру ще п'ятьом колаборантам на Херсонщині
Чиновник міськради і псевдоректори. СБУ оголосила підозру ще п'ятьом колаборантам на Херсонщині
Вчора, 21:24
Артилерія РФ вдарила по Храму Різдва Пресвятої Богородиці
Напередодні Великодня РФ накрила вогнем церкву у Херсоні: відео наслідків
11 квiтня, 11:51
В селі Веселе досі залишаються 14 дітей
Голова Херсонської ОВА повідомив скільки дітей залишилося у найбільш небезпечних зонах
Вчора, 22:17

Події в Україні

Окупанти накрили Херсонщину масованим вогнем, є жертви
Окупанти накрили Херсонщину масованим вогнем, є жертви
Коментар глави УГКЦ щодо подій у Лаврі та причетність «Вагнер» до страти українського воїна: головне за ніч
Коментар глави УГКЦ щодо подій у Лаврі та причетність «Вагнер» до страти українського воїна: головне за ніч
На Донеччині окупанти посилили контррозвідувальний режим
На Донеччині окупанти посилили контррозвідувальний режим
США розширили санкції проти Росії, що УПЦ МП лишила після себе в Лаврі. Головне за 12 квітня
США розширили санкції проти Росії, що УПЦ МП лишила після себе в Лаврі. Головне за 12 квітня
Повітряні сили у перші дні війни знищили найкращі бойові літаки Росії – Ігнат
Повітряні сили у перші дні війни знищили найкращі бойові літаки Росії – Ігнат
Росія глушить американські «розумні» бомби в Україні – Politico
Росія глушить американські «розумні» бомби в Україні – Politico

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
173K
Одна Україна щодня ховає своїх синів, а друга – почала зневажати армію
23K
Розтрощені стіни, вибиті двері: що УПЦ МП лишила після себе в Лаврі (фото)
18K
Шість вантажівок «ГАЗ-66» передали для тероборони Вінниччини
17K
В Україні зафіксовано землетрус
14K
«Ми навіть не знаємо, хто це стріляє». Жителі Брянщини просять негайної евакуації (відео)
12K
Війна дронів. Куди зникли Байрактари і чи з'являться в Україні власні «Шахеди»

Новини

Киянка цинічно познущалася над загибеллю українського полоненого (фото)
Сьогодні, 08:16
Військові злочини росіян. Генпрокурор назвав загальну кількість справ
Сьогодні, 06:45
Білорусь перевела свої війська у вищу ступінь боєготовності – Генштаб
Сьогодні, 06:30
ЗСУ змушені використовувати у боях трофейні російські танки: експерти пояснили причину (фото)
Сьогодні, 04:38
«Угорці платять за ножа, яким відрізали голову українському солдату» – радник Зеленського
Сьогодні, 04:00
Бомбардувальники, винищувачі та гелікоптери. Скільки всього авіаційної техніки ворог тримає у Білорусі
Сьогодні, 03:29

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту