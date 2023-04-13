Окупанти накрили Херсонщину масованим вогнем, є жертви
Окупанти поцілили у житлові квартали та територію заводу
За минулу добу російські окупанти 46 разів обстріляли Херсонщину, випустивши 185 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації. Про це повідомляє голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Місто Херсон ворог обстріляв п’ять разів.
«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію заводу в місті Херсон», - уточнив Прокудін.
Внаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула, дві - дістали поранення.
Прокудін також повідомив, що за минулу добу з деокупованої території Херсонської області було евакуйовано 72 особи.
Нагадаємо, уніч проти 11 квітня російські загарбники обстріляли церкву в Херсоні.
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