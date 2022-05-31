Скандал із Овсянніковою. Пресконференції російської пропагандистки в Києві не буде

Марія Овсяннікова не приїде до України. Пресконференція за її участю була скасована через кілька годин після анонсу

Хвиля обурення українців змусила організаторів пресконференції Марії Овсяннікової скасувати захід

Інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна» скасувало пресконференцію російської телепропагандистки Марії Овсянніоковї. Про це повідомив пресанонс на сайті інформагентства.

«Скасовується анонсована на середу, 1 червня, о 16.30 у пресцентрі інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна» пресконференція на тему «Викриття від Марини Овсяннікової: як працює російська пропаганда» за участю звільненої з «Першого каналу» (РФ) за протест у прямому ефірі тележурналістки, редакторки, нині позаштатної журналістки німецької газети Die Welt Марини Овсяннікової», – йдеться у пресанонсі.

Про формальні причини скасування інформагентство не повідомило, але цьому рішенню передувала хвиля обурення як серед української журналістської спільноти, так і з боку звичайних користувачів соцмереж в Україні.

Нагадаємо, що анонс з'явився на сайті «Інтерфакс-Україна» сьогодні, 31 травня.

Додамо, що на початку березня 2022-го Овсяннікова під час нібито прямого ефіру програми «Время» зайшла у студію з плакатом «Ні війні». Відео фрагменту трансляції було опубліковано на YouTube. Пізніше росіянка звільнилась з пропагандистського каналу і працевлаштувалась до німецького видання Die Welt.

Українські активісти протестували під будівлею Die Welt з вимогою звільнити російську пропагандистку, однак у виданні відмовились це зробити.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомляв, що Овсяннікова наразі активно використовується в інформаційно-психологічних операціях Росії. Зокрема, вона отримала визнання та кредит довіри на Заході, використовуючи це реноме для просування на західну аудиторію наративу про «необхідність» зняття з Росії санкцій.

Читайте також: