  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
  4. Пропагандистка Овсяннікова приїхала в «рідну Одесу»
рус
    Новини

    Пропагандистка Овсяннікова приїхала в «рідну Одесу»

    На Одещині живуть дві її двоюрідні сестри і могила батька - Пропагандистка Овсяннікова приїхала в «рідну Одесу»
    На Одещині живуть дві її двоюрідні сестри і могила батька
    скріншот із відео

    Росіянка вважає, що «нічого поганого не зробила Україні»

    Російська пропагандистка Марина Овсяннікова, яка зараз працює колумністкою німецького видання Die Welt, повідомила, що третього червня приїхала до Одеси. У Facebook вона опублікувала фото та допис із враженнями від міста.

    «Сто днів війни… Рідна Одеса зустріла мене порожніми готелями та замінованими пляжами. Купатися заборонено, – написала Овсяннікова. – Російські військові кораблі постійно обстрілюють місто з моря. Ніхто не може спрогнозувати, куди прилетить черговий снаряд. Уся надія тільки на досконалу систему проти повітряної оборони. Але іноді й вона не рятує. Одна ракета влучила у прибережний готель, інша – у багатоповерховий будинок. Загинули восьмеро людей, у тому числі немовля. Будівельники вже почали відновлювати зруйновані секції будинку.

    Одесити у пам’ять про воєнні злочини у Бучі, Ірпені та Маріуполі розфарбували паркан російського консульства чорною фарбою. Дипломати спалили документи і втекли звідси просто перед початком війни.

    Мільйонне місто спорожніло. Майже половина його мешканців поїхала. Решта – живуть у постійному страху…»

    screenshot_5

    У відповідь на критичні закиди в коментарях, що вона, мовляв, відповідальна за біду Одеси, Овсяннікова написала: «Особисто я нічого поганого Україні не зробила, навпаки – захищаю її», та уточнила, що «не писала пропагандистських текстів, а була технічною працівницею у міжнародному відділі».

    Вона не розуміє, чому не може приїхати в «країну, де народилась», де живуть дві її двоюрідні сестри і могила батька.

    Нагадаємо, пропагандистка Овсяннікова опинилася в базі «Миротворець».

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти Одеса війна документи військові Україна Facebook будинок одесити немовля готель місто ракета окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Пропагандистка Овсяннікова приїхала в «рідну Одесу»