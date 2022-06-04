Пропагандистка Овсяннікова приїхала в «рідну Одесу»

На Одещині живуть дві її двоюрідні сестри і могила батька

Росіянка вважає, що «нічого поганого не зробила Україні»

Російська пропагандистка Марина Овсяннікова, яка зараз працює колумністкою німецького видання Die Welt, повідомила, що третього червня приїхала до Одеси. У Facebook вона опублікувала фото та допис із враженнями від міста.

«Сто днів війни… Рідна Одеса зустріла мене порожніми готелями та замінованими пляжами. Купатися заборонено, – написала Овсяннікова. – Російські військові кораблі постійно обстрілюють місто з моря. Ніхто не може спрогнозувати, куди прилетить черговий снаряд. Уся надія тільки на досконалу систему проти повітряної оборони. Але іноді й вона не рятує. Одна ракета влучила у прибережний готель, інша – у багатоповерховий будинок. Загинули восьмеро людей, у тому числі немовля. Будівельники вже почали відновлювати зруйновані секції будинку.

Одесити у пам’ять про воєнні злочини у Бучі, Ірпені та Маріуполі розфарбували паркан російського консульства чорною фарбою. Дипломати спалили документи і втекли звідси просто перед початком війни.

Мільйонне місто спорожніло. Майже половина його мешканців поїхала. Решта – живуть у постійному страху…»

У відповідь на критичні закиди в коментарях, що вона, мовляв, відповідальна за біду Одеси, Овсяннікова написала: «Особисто я нічого поганого Україні не зробила, навпаки – захищаю її», та уточнила, що «не писала пропагандистських текстів, а була технічною працівницею у міжнародному відділі».

Вона не розуміє, чому не може приїхати в «країну, де народилась», де живуть дві її двоюрідні сестри і могила батька.

Нагадаємо, пропагандистка Овсяннікова опинилася в базі «Миротворець».

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