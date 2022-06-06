«Сигнал отримав». Зеленський пообіцяв, що візьметься за Овсяннікову

«Якщо людині заборонено в’їжджати, то так і має бути»

6 червня президент України Володимир Зеленський провів пресконференцію для журналістів у приміщенні Офісу президента. Серед питань, які обговорював глава держави зі ЗМІ, був і візит російської пропагандистки Марини Овсяннікової, яка нещодавно побувала в Одесі.

«Я не слідкую за тим, хто куди приїжджає, це для мене не пріоритет, – сказав президент. – Якщо людині заборонено в’їжджати, то так і має бути. Це дівчина з російського телебачення, яка (виходила – ред.) з плакатом?».

Зеленський сказав: не знав про те, що Овсяннікова розповідає в Європі про те, що санкції з РФ треба знімати, бо буцімто «страждають прості люди».

«Ви мали б мені раніше про це сказати, – пожартував глава держави. – Сигнал я отримав і знаю, що маю робити».

До слова, ексредакторка російського пропагандистського «Первого канала», позаштатна співробітниця німецької газети Die Welt Марина Овсяннікова після хвилі критики за її візити до Одеси та Києва дорікнула українцям.

Як відомо, Марина Овсяннікова повідомила, що 3 червня приїхала до Одеси.

А 5 червня, Овсяннікова заявила, що побувала у Києві та оприлюднила відео, зняте на вулицях міста.

Нагадаємо, пресконференція за участю російської пропагандистки, а нині позаштатної журналістки німецької газети Die Welt Марини Овсяннікової мала відбутися 1 червня, але була скасована. Гендиректор «Інтерфаксу-Україна» Олександр Мартиненко повідомив, що агенція скасувала пресконференцію росіянки Марини Овсяннікової через «негативний суспільний резонанс».

Згодом стало відомо, що пресконференцію російської пропагандистки Марини Овсяннікової в інформагенції «Інтерфакс-Україна» попросила організувати газета Die Welt, де вона зараз працює колумністкою, за посередництва нідерландської волонтерки-доброчинниці Маріам Ламберт та української громадської і медійної організації «Стоп Корупції» («СтопКор»).

Як відомо, на початку березня Марина Овсяннікова під час нібито прямого ефіру програми «Время» зайшла в студію з плакатом «Ні війні». Цей вчинок Овсяннікової отримав широкий суспільний резонанс. Пізніше росіянка звільнилася з пропагандистського каналу та виїхала з Росії. Згодом німецьке видання Die Welt найняло Овсяннікову на посаду кореспондентки.

Водночас Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України заявив, що Овсяннікова активно використовується в інформаційно-психологічних операціях Росії. Зокрема, вона отримала визнання та кредит довіри на Заході, використовуючи це реноме для просування на західну аудиторію наративу про «необхідність» зняття з Росії санкцій.

На Заході Овсяннікову, яка багато років пропрацювала на російському пропагандистському телеканалі, зараз вважають борцем за свободу слова. Вона уже отримала низку премій у галузі свободи слова. Зокрема, 21 квітня німецька медіагрупа Weimer Media Group (WMG) присудила Премію ЗМІ за свободу президенту України Володимиру Зеленському, лідерці білоруської опозиції Світлані Тихановській та Овсянніковій. Однак згодом Овсяннікову все ж виключили зі списку лауреатів. А у травні Овсянніковій вручили премію імені Вацлава Гавела за творчу незгоду на Oslo Freedom Forum 2022.