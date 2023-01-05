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Палата представників США знову провалила голосування за спікера та взяла перерву

Альона Боженко
glavcom.ua
Палата представників США знову провалила голосування за спікера та взяла перерву
Палата представників США знову не змогла обрати спікера
фото ілюстративне

Лідер Республіканської партії в нижній палаті Кевін Маккарті не спромігся набрати мінімально необхідних 218 голосів

Палата представників Конгресу США провела шосте голосування за нового спікера, але воно знову виявилося провальним. Про це повідомляє Укрінформ.

Шосте голосування, яке відбулося в Палаті представників у середу практично не відрізнялося від попередніх спроб, що мали місце два дні поспіль. Лідер Республіканської партії в нижній палаті Кевін Маккарті, який вважається основним кандидатом на посаду спікера, не спромігся набрати мінімально необхідних 218 голосів.

Тим часом демократи віддали всі свої 212 голосів за власного кандидата Хакіма Джеффріса.

Після низки невдалих спроб обрати спікера Палати представників законодавці з нижньої палати Конгресу США, контроль над якою перейшов до республіканської більшості, проголосували за перерву в процесі обрання спікера до 12:00 четверга (19:00 за Києвом).

Очікується, що республіканці до наступного засідання проводитимуть дискусії всередині партії, аби досягти компромісного рішення та здобути необхідну кількість голосів для обрання спікера.

Разом з тим президент США Джо Байден заявив, що складнощі з обранням республіканською більшістю спікера Палати представників Конгресу США створюють негативний ефект для Сполучених Штатів на міжнародній арені.

«Трохи бентежить, що це займає стільки часу, а також те, як вони вирішують це один з одним», – зауважив глава держави.

У цьому зв’язку він підкреслив, що «решта світу дивиться» на процес обрання спікера в Палаті представників. Коментуючи, що це означає для Сполучених Штатів в міжнародному контексті, Байден зазначив, що «це не дуже добре, це недобре» для країни. Президент США також висловив сподівання, що політичні лідери в нижній палаті Конгресу знайдуть рішення.

«На чому я зосереджений, так це на тому, щоб усе було зроблено», – додав він.

Нагадаємо, у вівторок, 3 січня, лідер республіканців Кевін Маккарті, який вважається основним кандидатом на посаду спікера Палати представників США, не зміг здобути мінімально необхідної кількості голосів. За нього проголосувало 203 члени Палати представників.

Водночас, представник Демократичної партії Хакім Джеффріс отримав 212 голосів, чого теж недостатньо. Ще 19 голосів отримав республіканець Джим Джордан.

Теги: США президент партії

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