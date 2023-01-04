США готують новий пакет допомоги для України

Україна може отримати додаткові установки Himars

Найближчими днями США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні. Про це заявив на брифінгу координатор з питань стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі, передає кореспондент «Голосу Америки» Михайло Комадовський.

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За словами Кірбі, військова допомога нашій державі передбачатиме додаткові установки реактивних систем залпового вогню Himars.

«США планують надати Україні новий пакет військової допомоги найближчими днями та тижнями. Про це заявив представник Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі. Він зазначив, що нова допомога може включати додаткові установки реактивних систем залпового вогню Himars», – написав він.

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Нагадаємо, раніше представник Держдепу США Нед Прайс заявив, що в новому Конгресі збережеться підтримка України.

Додамо, президент США Джо Байден підписав оборонний бюджет Сполучених Штатів на наступний рік з рекордними 858 млрд доларів, у якому закладені кошти і для військової допомоги Україні.