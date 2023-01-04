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США можуть передати Україні бойові машини Bradley

Альона Боженко
glavcom.ua
США можуть передати Україні бойові машини Bradley
США розглядають можливість передавання Україні БМП Bradley
фото ілюстративне

Коли саме США можуть передати Україні Bradley наразі невідомо

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підтвердив, що Білий дім розглядає можливість відправки бойових машин Bradley до України. Про це інформує Reuters.

«Так», – сказав Байден журналістам на льотному полі в Кентуккі, коли його спитали, чи розглядається можливість передачі Україні бойових машин Bradley.

Проте коли США можуть передати Україні ці БПМ наразі невідомо.

Зазначимо, минулого тижня Bloomberg із посиланням на власні джерела повідомляло, що США розглядають можливість передавання Україні бойових машин Bradley в межах чергового пакета військової допомоги.

Bradleyце головна бойова машина піхоти армії США. Вона надійшла на озброєння в 1981 році, отримавши назву на честь американського генерала часів Другої світової війни Омара Бредлі. M2 Bradley призначена для транспортування піхоти, ведення бою та вогневої підтримки. Активно застосовувалася американськими військами у війнах у Перській затоці та Іраку. Вона має традиційну для БМП схему: моторно-трансмісійне відділення розташовується попереду, а екіпаж та десант - у кормовій частині. Машину обслуговує екіпаж з трьох осіб, ще до 7 осіб десанту вона здатна перевозити.

Нагадаємо, найближчими днями США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні.

Додамо, раніше представник Держдепу США Нед Прайс заявив, що в новому Конгресі збережеться підтримка України.

Теги: США машини Україна озброєння

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