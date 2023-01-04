США можуть передати Україні бойові машини Bradley
Коли саме США можуть передати Україні Bradley наразі невідомо
Президент Сполучених Штатів Джо Байден підтвердив, що Білий дім розглядає можливість відправки бойових машин Bradley до України. Про це інформує Reuters.
«Так», – сказав Байден журналістам на льотному полі в Кентуккі, коли його спитали, чи розглядається можливість передачі Україні бойових машин Bradley.
Проте коли США можуть передати Україні ці БПМ наразі невідомо.
Зазначимо, минулого тижня Bloomberg із посиланням на власні джерела повідомляло, що США розглядають можливість передавання Україні бойових машин Bradley в межах чергового пакета військової допомоги.
Нагадаємо, найближчими днями США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні.
Додамо, раніше представник Держдепу США Нед Прайс заявив, що в новому Конгресі збережеться підтримка України.
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