Чого очікує Україна від візиту Шольца: відповідь Києва

«Сподіваємося на конкретні дати від канцлера, коли саме надійде зброя»

Україна очікує, що під час свого візиту до Києва канцлер Німеччини Олаф Шольц стримає обіцянки щодо постачання зброї та вступу України до ЄС. Про це заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник, повідомляє Spiegel.

Він нагадав, що Україна ще не отримала давно обіцяні гаубиці PzH 2000 і самохідні зенітні установки Gepard.

«Одні анонси не допоможуть нам у війні проти загарбників. Тому ми сподіваємося на конкретні дати від канцлера, коли саме надійде зброя. Тим більше що обіцянки давалися кілька місяців тому», – сказав Мельник.

Він також сподівається, що Шольц разом з Макроном і Драгі нададуть сигнал, що Україна може стати кандидатом на вступ до ЄС.

«Це підняло б бойовий дух українців і ясно показало Росії, що ЄС одноголосно підтримує вільну Україну», – підсумував він.

Нагадаємо, Шольц збирається приїхати в Україну. Вже в червні може відбутися спільний візит з президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі.

Нещодавно Шольц заявив, що «допомагає Україні більше, ніж будь-хто інший».

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