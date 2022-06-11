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    Політика

    Макрон приїде у сусідні з Україною держави

    Про Київ наразі не йдеться - Макрон приїде у сусідні з Україною держави

    Про Київ наразі не йдеться

    фото з відкритих джерел

    Наступного тижня президент Франції відвідає Румунію та Молдову

    Президент Франції Еммануель Макрон наступного тижня відвідає Румунію та Молдову, візит до Києва поки що не запланований. Про це повідомляє французький телеканал BFMTV з посиланням на Єлисейський палац.

    У вівторок Макрон прибуде до Румунії, де дислоковані 500 французьких військових, а в середу відвідає Молдову.

    Водночас, ідеться у повідомленні, глава французької держави вивчає можливість поїздки до Києва.

    «Він поїде в Україну, коли настане час, у повній координації з президентом Зеленським. Він привезе туди оперативне повідомлення... Слушний момент – це коли візит буде найбільш корисним для президента Зеленського, він буде спрямований на підтримку й реалізацію кандидатури України до Європейського Союзу», – цитує телеканал інформацію Єлисейського палацу.

    Нагадаємо, напередодні стало повідомлялося, що Макрон зібрався до Києва, – ЗМІ.

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    Теги: росія окупанти Київ війна Україна Еммануель Макрон президент окупація час #stoprussia
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    Макрон приїде у сусідні з Україною держави