Макрон приїде у сусідні з Україною держави

Наступного тижня президент Франції відвідає Румунію та Молдову

Президент Франції Еммануель Макрон наступного тижня відвідає Румунію та Молдову, візит до Києва поки що не запланований. Про це повідомляє французький телеканал BFMTV з посиланням на Єлисейський палац.

У вівторок Макрон прибуде до Румунії, де дислоковані 500 французьких військових, а в середу відвідає Молдову.

Водночас, ідеться у повідомленні, глава французької держави вивчає можливість поїздки до Києва.

«Він поїде в Україну, коли настане час, у повній координації з президентом Зеленським. Він привезе туди оперативне повідомлення... Слушний момент – це коли візит буде найбільш корисним для президента Зеленського, він буде спрямований на підтримку й реалізацію кандидатури України до Європейського Союзу», – цитує телеканал інформацію Єлисейського палацу.

Нагадаємо, напередодні стало повідомлялося, що Макрон зібрався до Києва, – ЗМІ.

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