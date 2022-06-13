Вибори до парламенту Франції: відомі результати екзитполу

Партія «Лівий союз» Жан-Люка Меланшона обходить партію французького президента Еммануеля Макрона у першому турі виборів до парламенту

Президент Франції Еммануель Макрон може не отримати абсолютної більшості в парламенті, це показують екзитполи після першого туру парламентських виборів у неділю, повідомляє Reuters.

На карту поставлена здатність Макрона провести свою програму реформ, включно з пенсійною реформою, яка, за його словами, необхідна для наведення ладу у державних фінансах. Його противники наполягають на зниженні пенсійного віку та запуску масштабної кампанії зі збільшення витрат.

За даними МВС Франції, ліві одержують 26.20% голосів виборців, а блок Макрона отримав 25.8%.

На третьому місці знаходиться партія Rassemblement national Марін Ле Пен, яка йшла на вибори самостійно, з результатом 19,3%.

Проте блок Макрона має шанси отримати більшість голосів за результатами другого туру парламентських виборів 19 червня.

Макрону необхідно отримати абсолютну більшість у парламенті Франції (щонайменше 289 місць), щоб забезпечити проведення запланованих економічних реформ.

Попередні дані свідчать, що у недільному голосуванні взяло участь близько 48 млн виборців. Станом на 17:00 за місцевим часом явка на парламентських виборах у Франції склала 39,42%, що менше за показник 2017 року (40,75%).

У парламентських виборах французи обирають 577 депутатів Національних зборів, нижньої палати парламенту. Другий тур виборів відбудеться 19 червня, і остаточні результати стануть відомими після цієї дати.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон наступного тижня відвідає Румунію та Молдову, візит до Києва поки що не запланований.

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