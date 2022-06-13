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    Політика

    Вибори до парламенту Франції: відомі результати екзитполу

    Партія Макрона програє перший тур &ndash; Reuters - Вибори до парламенту Франції: відомі результати екзитполу
    Партія Макрона програє перший тур – Reuters
    фото з відкритих джерел

    Партія «Лівий союз» Жан-Люка Меланшона обходить партію французького президента Еммануеля Макрона у першому турі виборів до парламенту

    Президент Франції Еммануель Макрон може не отримати абсолютної більшості в парламенті, це показують екзитполи після першого туру парламентських виборів у неділю, повідомляє Reuters.

    На карту поставлена здатність Макрона провести свою програму реформ, включно з пенсійною реформою, яка, за його словами, необхідна для наведення ладу у державних фінансах. Його противники наполягають на зниженні пенсійного віку та запуску масштабної кампанії зі збільшення витрат.

    За даними МВС Франції, ліві одержують 26.20% голосів виборців, а блок Макрона отримав 25.8%.

    На третьому місці знаходиться партія Rassemblement national Марін Ле Пен, яка йшла на вибори самостійно, з результатом 19,3%.

    Проте блок Макрона має шанси отримати більшість голосів за результатами другого туру парламентських виборів 19 червня.

    Макрону необхідно отримати абсолютну більшість у парламенті Франції (щонайменше 289 місць), щоб забезпечити проведення запланованих економічних реформ.

    Попередні дані свідчать, що у недільному голосуванні взяло участь близько 48 млн виборців. Станом на 17:00 за місцевим часом явка на парламентських виборах у Франції склала 39,42%, що менше за показник 2017 року (40,75%).

    У парламентських виборах французи обирають 577 депутатів Національних зборів, нижньої палати парламенту. Другий тур виборів відбудеться 19 червня, і остаточні результати стануть відомими після цієї дати.

    Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон наступного тижня відвідає Румунію та Молдову, візит до Києва поки що не запланований.

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    Теги: росія МВС окупанти вибори війна Україна Марін Ле Пен Еммануель Макрон президент окупація #stoprussia
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    Вибори до парламенту Франції: відомі результати екзитполу