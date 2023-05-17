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Пентагон оцінив стан нібито знищеного Patriot

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Пентагон оцінив стан нібито знищеного Patriot
Система ППО Patriot
Фото: NATO

Також заяву про знищення зенітно-ракетного комплексу прокоментував речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат

Система протиповітряної оборони Patriot отримала пошкодження внаслідок російської атаки, але залишається в робочому стані. Про це повідомляє AFP із посиланням на заяву неназваного представника міноборони США.

Представник Пентагону уточнив, що збитки, завдані невстановленим снарядом, який впав поруч із Patriot, ще оцінюють.

«Patriot у строю, з ним усе гаразд», – сказав у коментарі агенству речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

Нагадаємо, за повідомленням CNN, американську систему ППО Patriot, ймовірно, було пошкоджено, але не знищено внаслідок російської атаки на Київ у вівторок, 16 травня. Проте, якщо пошкодження і є, то вони незначні.

Юрій Ігнат наголосив, що знищити систему захисту ППО Patriot однією ракетою «Кинджал» неможливо.

До слова, після заяви речника Повітряних сил Юрія Ігната про те, що Patriot знищити майже неможливо, оскільки до комплексу входить радар і до восьми пускових установок, які розташовані одна від одної на певній відстані, Росія вже похвалилась, що нібито однією ракетою знищила п’ять пускових установок.

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