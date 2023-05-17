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Знищення Patriot. Росія вигадала нову байку

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Знищення Patriot. Росія вигадала нову байку
За даними CNN, систему Patriot можливо було пошкоджено під час атаки, але не знищено
фото ілюстративне

Україна спростувала заяви РФ про знищення Patriot

Після заяви речника Повітряних сил Юрія Ігната про те, що Patriot знищити майже неможливо, оскільки до комплексу входить радар, і до восьми пускових установок, які розташовані один від одного на певній відстані, Росія вже похвалилась, що нібито однією ракетою знищила п’ять пускових установок. Про це передають росЗМІ.

«За достовірно підтвердженими даними, 16 травня внаслідок удару гіперзвуковим ракетним комплексом «Кинжал» у Києві було уражено та повністю знищено багатофункціональну радіолокаційну станцію, а також п'ять пускових установок зенітного ракетного комплексу Patriot виробництва США», – заявили в міноборони країни-агресорки.

Нагадаємо, за повідомленням CNN американську систему ППО Patriot, ймовірно, було пошкоджено, але не знищено внаслідок російської атаки на Київ у вівторок, 16 травня. Проте, якщо пошкодження і є, то вони незначні.

Юрій Ігнат наголосив, що знищити систему захисту ППО Patriot однією ракетою «Кинджал» неможливо.

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Теги: Patriot росія війна Україна

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