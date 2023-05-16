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Patriot після нічної атаки на Київ може бути пошкоджений – CNN

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Patriot після нічної атаки на Київ може бути пошкоджений – CNN
Росія збрехала про знищення ЗРК Patriot в Україні
фото ілюстративне

Офіційної інформації щодо пошкодження Patriot від Повітряних сил немає

Американську систему ППО Patriot, ймовірно, було пошкоджено, але не знищено внаслідок російської атаки на Київ у вівторок, 16 травня. Про це повідомляє CNN з посиланням на офіційного представника США.

За словами чиновника, США все ще оцінюють розмір збитків. Це визначить, чи потрібно повністю згорнути систему, чи українці просто відремонтують її на місці.

Офіційної інформації щодо пошкодження Patriot від Повітряних сил немає.

Раніеш в Міноборони відреагували на заяву Росії про знищення Patriot жартом.

Нагадаємо, цієї ночі в Україні була масштабна повітряна тривога. У столиці та області сирени лунали двічі.

Падіння уламків ракет зафіксовано в Соломʼянському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах Києва. Найбільші пошкодження – в Солом’янському районі. Більшість ворожих цілей над Києвом вдалося знищити.

У Шевченківському районі уламки ракети впали на територію зоопарку.

Теги: росія війна Україна ракета

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