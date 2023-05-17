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Пошкодження ППО Patriot: Повітряні сили відповіли на заяви CNN

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Пошкодження ППО Patriot: Повітряні сили відповіли на заяви CNN
фото з відкритих джерел

Юрій Ігнат порадив громадськості «не перейматися долею Patriot»

Знищити систему захисту ППО Patriot однією ракетою «Киндж» неможливо. Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону коментуючи повідомлення CNN про пошкодження.

Ігнат порадив громадськості «не перейматися долею Patriot».

«З технічної точки зору, Patriot – це комплекс, батарея, дивізіон. Всі по-різному називають, але не можуть зрозуміти, з чого складається ППО. Це командний пункт, у якому сидить бойова обслуга, відстежує повітряні цілі, отримує інформацію про повітряну обстановку у зоні своєї відповідальності. Таким чином, відпрацьовують по цілях. Може працювати в автоматичному та напівавтоматичному режимі. Саме автоматичний режим дозволяє Patriot без втручання людини збивати повітряні цілі, як це було минулої ночі», – зазначив Ігнат.

Речник Повітряних сил додав, що до комплексу входить радар, «який, зрозуміло, знаходиться на віддаленні», і до восьми пускових установок, у кожній з яких по чотири транспортних контейнери, які теж розташовані на певній відстані і забезпечують вже бойову роботу – пуски ракет.

Ігнат підкреслив, що, з огляду на таку особливість цього засобу ППО,  знищити систему одним «Кинджалом» неможливо.

«Тому все, що вони (росіяни - ред.) розповідають, хай залишиться в ефірі їхньої пропаганди», – додав Ігнат.

Нагадаємо, за повідомленням CNN американську систему ППО Patriot, ймовірно, було пошкоджено, але не знищено внаслідок російської атаки на Київ у вівторок, 16 травня. 

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Теги: росіяни системи ППО війна

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