Пошкодження ППО Patriot: Повітряні сили відповіли на заяви CNN
Юрій Ігнат порадив громадськості «не перейматися долею Patriot»
Знищити систему захисту ППО Patriot однією ракетою «Киндж» неможливо. Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону коментуючи повідомлення CNN про пошкодження.
Ігнат порадив громадськості «не перейматися долею Patriot».
«З технічної точки зору, Patriot – це комплекс, батарея, дивізіон. Всі по-різному називають, але не можуть зрозуміти, з чого складається ППО. Це командний пункт, у якому сидить бойова обслуга, відстежує повітряні цілі, отримує інформацію про повітряну обстановку у зоні своєї відповідальності. Таким чином, відпрацьовують по цілях. Може працювати в автоматичному та напівавтоматичному режимі. Саме автоматичний режим дозволяє Patriot без втручання людини збивати повітряні цілі, як це було минулої ночі», – зазначив Ігнат.
Речник Повітряних сил додав, що до комплексу входить радар, «який, зрозуміло, знаходиться на віддаленні», і до восьми пускових установок, у кожній з яких по чотири транспортних контейнери, які теж розташовані на певній відстані і забезпечують вже бойову роботу – пуски ракет.
Ігнат підкреслив, що, з огляду на таку особливість цього засобу ППО, знищити систему одним «Кинджалом» неможливо.
«Тому все, що вони (росіяни - ред.) розповідають, хай залишиться в ефірі їхньої пропаганди», – додав Ігнат.
Нагадаємо, за повідомленням CNN американську систему ППО Patriot, ймовірно, було пошкоджено, але не знищено внаслідок російської атаки на Київ у вівторок, 16 травня.
Коментарі — 0