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У «Резерв+» тимчасово буде недоступне оформлення деяких відстрочок: причина

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У «Резерв+» тимчасово буде недоступне оформлення деяких відстрочок: причина
Розпочнуться планові технічні роботи в системах Мін’юсту
фото: Міноборони (ілюстративне)

Відновлення роботи планується орієнтовно 26 жовтня після 08:00

У «Резерв+» із 22:00 23 жовтня тимчасово стане недоступним оформлення окремих видів відстрочок від мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

«23 жовтня о 22:00 розпочнуться планові технічні роботи в системах Мін’юсту. Через це кілька діб у «Резерв+» не можна буде оформити відстрочку, пов’язану з наявністю дітей, доглядом за близькими або статусом родини захисника чи захисниці», – йдеться у повідомленні.

Міноборони підкреслило, що повторний вхід не відновить доступ до цих послуг під час технічних робіт.

«Будь ласка, залишайтеся у своєму акаунті й не виходьте із застосунку для повторного входу. Якщо інформація про відстрочку вже відображається у вашому електронному військово-обліковому документі, вона збережеться», – наголосило Міністерство оборони.

Відновлення роботи планується орієнтовно 26 жовтня після 08:00.

До слова, понад 90% чинних відстрочок можуть продовжитися без повторних заяв і звернень до державних установ. Підстави для продовження відстрочок перевіряють за єдиними правилами на основі даних державних реєстрів. Після цього в «Резерв+» можна буде побачити, чи продовжилася відстрочка та на який строк.

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Теги: Резерв+ Міноборони

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