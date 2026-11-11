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«Хочеш робити ракету – роби»: Міноборони назвало нові можливості для українців

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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«Хочеш робити ракету – роби»: Міноборони назвало нові можливості для українців
Ганна Гвоздяр заявила, що навіть невеликі виробники озброєння повинні мати можливість випробовувати власні розробки
фото: glavcom.ua

Відомство спростило приватним виробникам доступ до оборонного ринку

Україна суттєво спростила процедури для приватних компаній, які прагнуть займатися виробництвом озброєння та військової техніки. Тепер підприємці мають можливість випробовувати власні розробки на військових полігонах, отримувати консультації військовослужбовців та проходити необхідні процедури для виходу на оборонний ринок. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Гвоздяр під час форуму «Всеохопна оборона», передає кореспондент «Главкома».

За словами посадовиці, український оборонний ринок став значно доступнішим для приватних виробників. Зокрема, компанії та підприємці, які раніше не працювали у військовій галузі, отримали можливість розробляти власні зразки озброєння та після проходження встановлених процедур пропонувати їх для продажу. «На сьогодні будь-яка людина, яка хоче робити ракету, може піти, зробити, пройти всі процедури і продати», – пояснила Гвоздяр.

Заступниця міністра наголосила, що порівняно з деякими європейськими країнами українська система допуску виробників до оборонного ринку є значно доступнішою. Водночас підприємства повинні дотримуватися встановлених вимог до якості та безпеки продукції.

Однією з важливих змін став доступ приватних компаній до військових полігонів. За словами Гвоздяр, це дозволяє розробникам не лише перевіряти технічні характеристики власної продукції, а й безпосередньо отримувати оцінку військових.

Зокрема, під час таких випробувань виробники можуть з'ясувати, наскільки їхні розробки відповідають реальним потребам фронту, які недоліки необхідно усунути та в якому напрямку варто вдосконалювати техніку.

Окремо посадовиця розповіла про роль Міністерства оборони у взаємодії з приватними підприємствами. За її словами, відомство також виконувало функції своєрідного сервісного офісу для виробників, які прагнули вийти на оборонний ринок.

Зокрема, представники міністерства консультували підприємців, які раніше не мали досвіду роботи в оборонній промисловості, та допомагали їм розібратися з необхідними процедурами.

Водночас Гвоздяр визнала, що однією з проблем залишається недостатня поінформованість бізнесу. Частина потенційних виробників досі не знає про можливості випробування продукції, отримання консультацій та механізми взаємодії з оборонним відомством.

Попри це, заступниця міністра досить високо оцінила нинішній рівень доступності українського оборонного ринку для приватних компаній. «Зараз я б оцінила доступність входу в цей ринок на вісім з десяти», – зауважила Гвоздяр.

Водночас представниця Міноборони підкреслила, що спрощення бюрократичних процедур не означає послаблення вимог до якості та безпеки військової продукції.

За її словами, виробники й надалі зобов'язані проходити встановлені перевірки та забезпечувати надійність своїх розробок. Це особливо важливо з огляду на те, що від технічних характеристик і справності озброєння безпосередньо залежать життя українських військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше в Україні запрацювавспеціальний вебпортал «Залізний полігон», який спростив доступ виробників озброєння та військової техніки до випробувань власних розробок. Сервіс дозволяє підприємцям реєструватися, створювати електронні кабінети, подавати заявки на проведення випробувань та відстежувати їхній статус.

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Теги: Міноборони озброєння бізнес

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