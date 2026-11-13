Фінське посольство закрилося заради дня в сауні: президент Стубб підхопив хвилю мемів

Фінське посольство з іронією відреагувало на жарти та меми

Фінське посольство в Канберрі (Австралія) спровокувало хвилю мемів у мережі, яка привернула увагу президента Фінляндії Александера Стубба. Причиною стала заява про вимушений вихідний через відпочинок посольства у сауні. Про це пише «Главком» із посиланням на The European Correspondent.

Що відомо про заяву фінського посольства

Посольство Фінляндії в Канберрі оголосило, що у вівторок, 10 листопада, не прийматиме відвідувачів через «внутрішній день планування». Згодом з'ясувалося, що працівники установи зібралися за межами Канберри, щоб підбити підсумки року, обговорити плани на наступний і влаштувати традиційний передріздвяний день у сауні. Зрештою це повідомлення стало вірусним.

Реакція мережі та Александера Стубба

Користувачі після заяви посольства почали публікувати відео, у яких жартували, що ця новина зруйнувала їхні плани. Та знімали безліч різних відеороликів у соцмережах, де з іронією підколювали представників посольства. Одне з відео зібрало понад 11 млн переглядів.

До флешмобу долучилися також компанії, спортивні організації та інші дипломатичні установи. Хвиля жартів дісталася й президента Фінляндії Александера Стубба.

Під час кліматичного саміту у Туреччині він зробив спільне селфі з прем'єр-міністром Австралії Ентоні Албанізом і опублікував його в соцмережах із підписом: «Я підтвердив прем'єр-міністру Австралії Ентоні Албанізу, що посольство Фінляндії в Канберрі відкрите».

Саме посольство також не залишилося осторонь хвилі мемів та жартів. Дипломати теж опублікували іронічне відео з урочистим перерізанням стрічки з нагоди повернення до роботи. У дописі працівники пожартували, що їм вдалося пережити ці «24 виснажливих годин, міжнародних висловлювань скорботи та безпрецедентного сплеску солідарності».

До слова, на саміті «Карпатської вісімки» у Буковелі під час одного із заходів стався курйозний інцидент. Героєм відео, що завірусилося мережею, став президент Румунії Нікушор Дан.

Також повідомлялося, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним. Однак під час пресконференції диктатор потрапив у курйозну ситуацію. У нього самовільно смикалися ноги.