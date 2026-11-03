Зеленський пояснив, що заважає Україні знищувати пускові установки РФ

Зеленський заявив, що зняття обмежень Starshield дозволило б Україні завдавати точних ударів по російських балістичних пускових установках

Президент кілька разів просив Трампа зняти обмеження Starshield, щоб українські військові могли завдавати точних ударів по російських балістичних установках

Україна досі не отримала дозволу на використання супутникової системи Starshield на території Росії, що обмежує можливості ЗСУ виявляти та знищувати пускові установки балістичних ракет. Президент Володимир Зеленський заявив, що неодноразово порушував це питання перед американським лідером Дональдом Трампом, однак обмеження залишаються чинними. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю Зеленського PBS NewsHour.

За словами глави держави, доступ до Starshield для операцій на російській території дозволив би українським військовим знаходити місця розташування балістичних пускових установок і завдавати по них точкових ударів.

«Росія не матиме можливості щодня застосовувати проти нас балістичні ракети, тому що ми блокуватимемо їхні запуски. Йдеться про балістичні атаки проти наших цивільних», – пояснив Зеленський.

Президент розповів, що обговорював зняття обмежень під час трьох або чотирьох зустрічей із Трампом. Він наголошував, що США не зможуть забезпечити достатню кількість ракет для систем Patriot одночасно Україні та країнам Близького Сходу.

«Я сказав президенту: у вас ніколи не буде достатньо ракет Patriot, щоб надати їх і Близькому Сходу, і нам. Лише одне – відкрийте нам Starshield, і ми блокуватимемо їхні балістичні пускові установки. Це дуже допомогло б урятувати життя цивільних», – переказав Зеленський свою розмову з американським лідером.

Водночас Трамп, за словами президента України, висловлював підтримку, але пояснював, що остаточне рішення значною мірою залежить від компанії SpaceX Ілона Маска.

«Він сказав, що спробує. Це не залежить від нього. Він сказав, що це здебільшого залежить від SpaceX», – розповів Зеленський.

Глава держави підкреслив, що Україна прагне використовувати Starshield саме для точного ураження російських військових цілей, а не для невибіркових атак.

«Ми не діємо так, як росіяни. Ми не можемо завдавати масованих ударів, тому що може загинути багато цивільних», – наголосив президент.

На уточнення журналістки, чи йдеться виключно про знищення балістичних пускових установок, а не про удари по російській енергетичній інфраструктурі, Зеленський відповів ствердно.

Starshield – військова система супутникового зв'язку компанії SpaceX, створена для потреб державних структур та оборонного сектору. Її використання допомагає забезпечувати зв'язок під час військових операцій.

Раніше «Главком» повідомляв, що російські комплекси «Іскандер» почали застосовувати нову тактику запусків. За словами радника президента з оборонних технологій Сергія Бескрестнова, пускові установки можуть маневрувати протягом чотирьох-п'яти годин, а після запуску ракет швидко залишати позиції. Це значно ускладнює їх виявлення та знищення.

Також «Главком» з'ясував, як обмеження Starshield вплинули на українські безпілотники. У жовтні SpaceX запровадила швидкісний ліміт для супутникових терміналів, через який військові втрачали зв'язок під час виконання окремих бойових завдань. Найбільше це позначилося на далекобійних дронах і перехоплювачах.

Згодом джерела «Главкома» в Міноборони повідомили, що обмеження продовжують діяти. Військові фіксували втрату зв'язку на швидкості 140–161 км/год. При цьому окремі термінали могли працювати швидше, однак підтвердження повного скасування ліміту не було.