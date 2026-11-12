Керівник російського спорту влаштував істерику: скаржився на «божевільних європейців»

Уряд Фінляндії ухвалив рішення запровадити нові обмеження на в'їзд росіян до країни

Міністр спорту РФ Михайло Дегтярьов істерично відреагував на ініціативу Фінляндії щодо обмеження на в'їзд до країни росіян. Про це повідомляє «Главком».

У четвер, 12 листопада, уряд Фінляндії ухвалив рішення запровадити нові обмеження на в'їзд росіян до країни, включаючи професійних спортсменів. Нові правила набудуть чинності з 16 листопада.

«Обмеження Фінляндії? ISU заявив про те, що це неприйнятно і вимагає роз'яснень від оргкомітету та місцевої федерації. Це загрожує Фінляндії, по-перше, перенесенням змагань, якщо вони не пустять росіян, або скасуванням і баном років на 10.

Те, чим це і має закінчитися для божевільних європейців», – сказав Дегтярьов.

Також він прокоментував те, що уряд Канади не видасть росіянам візи для участі у молодіжному Чемпіонаті світу з хокею. Росіяни, які мають візи для гри за канадські команди, також не зможуть брати участь у змаганнях навіть під нейтральним прапором.

«Це рішення – це нацизм XXI століття, ми вимагаємо тепер уже точно або перенести в іншу країну, або не проводити його зовсім», – заявив Дегтярьов.

Як повідомлялося, Канада не видаватиме візи російським хокеїстам для участі в Чемпіонаті світу.

Окрім того, канадські урядовці унеможливили використання росіянами «запасного плану». Хокеїсти, які мають візи або вже перебувають на території Канади також не зможуть взяти участь в турнірі. Зокрема, під нейтральним прапором.

Повернення російських хокеїстів на молодіжний Чемпіонат світу стало можливим через рішення Спортивного арбітражного суду (CAS). Феміда зобов'язала керівний орган світового хокею повернути російські команди до змагань. Як наслідок, збірну Норвегії U-20 відправили в Дивізіон IA.

Росіян відправили в групу B турніру. Там суперниками російської молодіжки мали стати збірні Чехії, Канади, Швейцарії та Латвії. Водночас низка команд заявила, що не збирається виходити на лід проти Росії U-20. Молодіжний Чемпіонат світу розпочнеться 26 грудня. Турнір приймуть канадські Едмонтон і Ред-Дір.