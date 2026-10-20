Зустріч Зеленського та Віткоффа у Норвегії: перші деталі (відео)
Переговори відбуваються за участі прем’єра Норвегії та президента Фінляндії
Сьогодні, 20 жовтня, в Осло розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського з американською делегацією на чолі зі спецпредставником Стівом Віткоффом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ТСН.
У переговорах також беруть участь прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере та президент Фінляндії Александр Стубб.
Нагадаємо, 20 жовтня президент України Володимир Зеленський та спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прибули до Норвегії для переговорів щодо завершення російсько-української війни.
Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з королем Норвегії Гоконом VIII обговорив повернення українських дітей, яких викрала Росія. Глава держави наголосив, що Україна має повернути кожну дитину, та повідомив про обговорення подальших кроків для цього.
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