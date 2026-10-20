Зустріч Зеленського та Віткоффа у Норвегії: перші деталі (відео)

Переговори відбуваються за участі прем’єра Норвегії та президента Фінляндії

Сьогодні, 20 жовтня, в Осло розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського з американською делегацією на чолі зі спецпредставником Стівом Віткоффом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ТСН.

У переговорах також беруть участь прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере та президент Фінляндії Александр Стубб.

🇺🇦🇺🇸 В Осло розпочалася зустріч Зеленського з американською делегацією на чолі з Віткоффом Також участь у зустрічі беруть прем'єр Норвегії🇳🇴 та президент Фінляндії 🇫🇮 https://t.co/t738xW8Ik8 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 20, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Нагадаємо, 20 жовтня президент України Володимир Зеленський та спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прибули до Норвегії для переговорів щодо завершення російсько-української війни.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з королем Норвегії Гоконом VIII обговорив повернення українських дітей, яких викрала Росія. Глава держави наголосив, що Україна має повернути кожну дитину, та повідомив про обговорення подальших кроків для цього.