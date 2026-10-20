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Зустріч Зеленського та Віткоффа у Норвегії: перші деталі (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зустріч Зеленського та Віткоффа у Норвегії: перші деталі (відео)
Прем'єр-міністр Норвегії, глава України, президент Фінляндії та спецпредставник Трампа розпочали переговори
фото: скриншот з відео

Переговори відбуваються за участі прем’єра Норвегії та президента Фінляндії

Сьогодні, 20 жовтня, в Осло розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського з американською делегацією на чолі зі спецпредставником Стівом Віткоффом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ТСН.

У переговорах також беруть участь прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере та президент Фінляндії Александр Стубб.

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Нагадаємо, 20 жовтня президент України Володимир Зеленський та спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прибули до Норвегії для переговорів щодо завершення російсько-української війни.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з королем Норвегії Гоконом VIII обговорив повернення українських дітей, яких викрала Росія. Глава держави наголосив, що Україна має повернути кожну дитину, та повідомив про обговорення подальших кроків для цього. 

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Теги: Стів Віткофф Володимир Зеленський переговори Фінляндія Норвегія

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