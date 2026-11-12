Стубб анонсував безпрецедентні мирні переговори із Росією та назвав терміни

Стубб також оцінив останні дипломатичні контакти як важливий крок уперед

Президент Фінляндії розповів, що вже протягом найближчих одного-двох тижнів може відбутися зустріч за участю України, США, Росії та Європи

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що переговорний процес щодо завершення війни може перейти на новий етап уже найближчими тижнями. За його словами, наступним кроком може стати технічна зустріч у чотиристоронньому форматі – за участю України, США, Росії та Європи. Про це Стубб заявив в інтерв’ю журналістці Крістіан Аманпур, пише «Главком».

Фінський президент розповів, що така зустріч може відбутися протягом одного-двох тижнів. Ідеться про розширення переговорного формату, до якого досі безпосередньо не входили європейські представники. Варто зазначити, що одночасна участь України, США, Росії та Європи за одним столом у межах мирного процесу щодо України досі не практикувалася.

Стубб також оцінив останні дипломатичні контакти як важливий крок уперед. Зокрема, переговори в Абу-Дабі за участю української, американської та російської делегацій допомогли відновити тристоронній діалог, який ще нещодавно опинився під загрозою зриву.

Одним із практичних результатів цих контактів може стати масштабний обмін військовополоненими. Водночас фінський президент зауважив, що для подальшого просування мирного процесу необхідно залучити до нього Європу.

Раніше європейські країни не брали безпосередньої участі в переговорах із Росією щодо завершення війни, хоча обговорювали з Україною та США питання безпеки й майбутніх гарантій. Тепер у Європі прагнуть отримати місце за столом переговорів, оскільки їхні результати безпосередньо впливатимуть на безпеку континенту.

Нагадаємо, 10-11 листопада в Абу-Дабі відбулися переговори делегацій України, США та Росії. За підсумками зустрічей сторони домовилися продовжити роботу над питаннями безпеки та гуманітарними напрямами. Також було досягнуто домовленості про підготовку нового масштабного обміну полоненими.