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Передачу Україні F-16 буде обговорено на «Рамштайні» – Пентагон

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Передачу Україні F-16 буде обговорено на «Рамштайні» – Пентагон
Рішення про те, що Україна матиме F-16, вже є
фото з відкритих джерел

Цього тижня відбудеться чергова зустріч у форматі «Рамштайн» 

Наступна зустріч у форматі «Рамштайн» буде присвячена посиленню української ППО, наданню боєприпасів та передачі літаків F-16. Про це повідомив речник Пентагону Патрік Райдер вівторок на пресбрифінгу, передає Укрінформ.

«У цій контактній групі, як і на інших, усе розпочнеться з того, що Україна надасть огляд поточної ситуації з безпекою в країні й розповість про свої найнагальніші потреби. Тому я очікую, що наземна протиповітряна оборона й надалі залишатиметься пріоритетною темою обговорення, так само як і боєприпаси для забезпечення, знову ж таки, їхньої здатності вести бойові дії. А потім буде також дискусія про підготовку F-16», – підкреслив Райдер.

Він також зазначив, що навчання українських пілотів відбуватимуться за межами України, на майданчиках у Європі. «Стосовно більш детальної інформації і того, коли ці навчання розпочнуться, як ці літаки будуть надані й хто їх надасть, я не можу сказати», – додав речник Пентагону.

Як відомо, чергова, 12-та, зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться цього тижня.

Нагадаємо, Сполучені Штати підтримують спільні міжнародні зусилля з навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16. Однак щодо самих літаків – президент Джо Байден наразі не ухвалив остаточного рішення щодо того, чи США самі передадуть їх Україні, чи це зроблять союзники.

У Міноборони України допускають, що Нідерланди можуть стати першою країною, яка передасть Україні винищувачі F-16.

Наразі триває підготовка європейських фахівців для навчання українських пілотів на винищувачах F-16, самі тренування ще не розпочалися.

Теги: США війна Пентагон Україна винищувач

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