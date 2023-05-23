Повітряні сили повідомили, чи розпочалися вже навчання українців на F-16
Низка країн будуть готувати українських пілотів, а деякі вже готові передавати винищувачі нашій країні.
Наразі триває підготовка європейських фахівців для навчання українських пілотів на винищувачах F-16, самі тренування ще не розпочалися. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
«Ще йде процес підготовки людей до того, щоб розпочати це навчання. Є передові групи, які виїхали в країни Європи, які можуть нам надати майданчики для навчання. Вивчається, як буде проходити цей процес тощо. Самих ще пілотів, які вже пілотують немає ще», – зазначив він.
За словами Ігната, те, що зараз вже є фактично авіаційна коаліція – це надзвичайні новини. Так, низка країн будуть готувати українських пілотів, а деякі вже готові передавати винищувачі нашій країні.
Ігнат додав, що йдеться про США та країни Європи, які мають на озброєнні літаки, але хочуть перейти на нові типи, новіші F-35.
«Таким чином старт даний, рішення є про те, що Україна матиме F-16. Далі вже технічні моменти, процеси», – уточнив речник.
Він зазначив, що представники Повітряних сил та інших структур постійно на контакті з нашими союзниками. Також вивчається момент, коли і які групи поїдуть на навчання у певні країни та скільки триватиме процес.
Раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив, що тренування українських військових на винищувачах F-16 вже почалося.
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