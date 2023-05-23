Повітряні сили повідомили, чи розпочалися вже навчання українців на F-16

Наразі вивчається момент, коли і які групи поїдуть на навчання у певні країни та скільки триватиме процес

Низка країн будуть готувати українських пілотів, а деякі вже готові передавати винищувачі нашій країні.

Наразі триває підготовка європейських фахівців для навчання українських пілотів на винищувачах F-16, самі тренування ще не розпочалися. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ще йде процес підготовки людей до того, щоб розпочати це навчання. Є передові групи, які виїхали в країни Європи, які можуть нам надати майданчики для навчання. Вивчається, як буде проходити цей процес тощо. Самих ще пілотів, які вже пілотують немає ще», – зазначив він.

За словами Ігната, те, що зараз вже є фактично авіаційна коаліція – це надзвичайні новини. Так, низка країн будуть готувати українських пілотів, а деякі вже готові передавати винищувачі нашій країні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ігнат додав, що йдеться про США та країни Європи, які мають на озброєнні літаки, але хочуть перейти на нові типи, новіші F-35.

«Таким чином старт даний, рішення є про те, що Україна матиме F-16. Далі вже технічні моменти, процеси», – уточнив речник.

Він зазначив, що представники Повітряних сил та інших структур постійно на контакті з нашими союзниками. Також вивчається момент, коли і які групи поїдуть на навчання у певні країни та скільки триватиме процес.

Раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив, що тренування українських військових на винищувачах F-16 вже почалося.