Путін пообіцяв «дзеркальну відповідь» на вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Раніше Путін погрожував Фінляндії й Швеції війною через вступ до НАТО

Росія дзеркально відповідатиме, якщо військова інфраструктура НАТО буде розміщена у Швеції та Фінляндії. Таку заяву зробив президент Росії Володимир Путін, повідомляє ТАСС.

Президент Росії Володимир Путін прокоментував можливий вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.

«Що стосується Швеції та Фінляндії, у нас немає таких проблем зі Швецією та Фінляндією, які, на жаль, є з Україною. У нас немає територіальних питань та суперечок, у нас немає нічого, що нас могло б турбувати з погляду членства Фінляндії та Швеції в НАТО Хочеться їм [вступити до НАТО] – будь ласка, тільки вони повинні чітко й чітко уявляти, що раніше не було жодних для них загроз, а тепер у разі розміщення там військових контингентів та інфраструктури ми змушені будемо відповідати дзеркально і створювати такі ж погрози для територій, звідки створюються погрози нам», – сказав глава держави, відповідаючи на запитання журналістів.

Нагадаємо, Росія погрожувала Фінляндії й Швеції війною через вступ до НАТО.

Як повідомлялося, Швеція і Фінляндія погодилися подати одночасну заявку на членство в НАТО. Водночас у Росії вже почали погрожувати ядерною зброєю Фінляндії й Швеції, якщо ті вступлять до НАТО.

Раніше стало відомо, що Туреччина вирішила підтримати членство Фінляндії та Швеції у НАТО.

Нагадаємо, країни НАТО на саміті в Мадриді затвердили новий пакет допомоги для України.

Також сьогодні НАТО офіційно визнало Росію стратегічною загрозою.

Повідомлялося, що Фінляндія планує встановити на своєму східному кордоні більш ефективну загорожу та збільшити кількість прикордонників, оскільки Кремль натякнув на можливу окупацію Польщі та Фінляндії.