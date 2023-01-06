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Після невдалих спроб обрати спікера Палата представників США вкотре оголосила перерву

Альона Боженко
glavcom.ua
Після невдалих спроб обрати спікера Палата представників США вкотре оголосила перерву
Палата представників США не змогла обрати спікера
фото ілюстративне

До опівдня п’ятниці республіканці спробують знайти компромісне рішення всередині партії, щоби нарешті обрати спікера

Палата представників Конгресу США так і не досягши успіху в процесі обрання спікера оголосила перерву. Про це повідомляє Укрінформ.

Після 11 невдалих спроб голосування за нового спікера законодавці проголосували за перерву до 12:00 п’ятниці (19-ї за Києвом).

Основним претендентом на посаду спікера нижньої палати залишається лідер республіканців Кевін Маккарті, який фактично очолює більшість. Однак частина його однопартійців, близько двох десятків консерваторів та представників ультраправих, відмовляються підтримати свого партійного лідера.

Очікується, що до опівдня п’ятниці республіканці спробують знайти компромісне рішення всередині партії, щоби нарешті обрати спікера й розблокувати роботу Палати представників США.

Нагадаємо, 18 листопада стало відомо, що спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі йде з посади. Пелосі зробила заяву про відставку під час виступу в Палаті представників, викликавши оплески демократів, хоча багато республіканців вирішили не приходити на захід. Пелосі сказала, що не піде у відставку з Палати представників, а продовжить представляти Сан-Франциско, як вона це робила протягом 35 років.

Відтак 3 січня у Палаті представників США пройшло голосування за нового спікера. Проте воно виявилося провальним. Також конгресмени намагалися обрати спікера й 4 січня, проте їхні спроби були безуспішні.

5 січня законодавці знову провели декілька провальних голосувань, тим самим побивши 100-річний рекорд.

Теги: США рекорд партії

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