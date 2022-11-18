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Ненсі Пелосі йде з посади

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ненсі Пелосі йде з посади
Союзники Пелосі швидко згуртувалися навколо представника Хакіма Джеффріса
фото з відкритих джерел

Пелосі зробила заяву про відставку під час виступу в Палаті представників

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі заявила, що йде з посади на наступний день після того, як республіканці забезпечили контроль над палатою представників. Про це повідомляє Reuters.

Пелосі зробила заяву про відставку під час виступу в Палаті представників, викликавши оплески демократів, хоча багато республіканців вирішили не приходити на захід. Пелосі сказала, що не піде у відставку з Палати представників, а продовжить представляти Сан-Франциско, як вона це робила протягом 35 років.

«Настав час для нового покоління очолити Демократичну фракцію, яку я так глибоко поважаю. І я вдячна, що так багато людей готові і хочуть взяти на себе цю величезну відповідальність», — заявила Пелосі.

Союзники Пелосі швидко згуртувалися навколо представника Хакіма Джеффріса, як її ймовірного наступника на посаді головного демократа Палати представників, республіканці готувалися призначити спікера від своєї партії, який, як очікують, буде перешкоджати законодавчому порядку денному президента Джо Байдена. Наступник Пелосі повинен буде об'єднати демократів Палати представників, які «розриваються» між центристами і все більш активним лівим флангом, пише видання.

Пелосі відігравала центральну роль у проведенні законодавчого порядку денного двох президентів-демократів через Конгрес, навіть попри те, що її «очорнювали» багато консерваторів. Вона допомогла ухвалити підписаний президентом Бараком Обамою закон про охорону здоров'я 2010 року, а також розширити витрати на інфраструктуру та клімат і правила обігу зброї під час правління Байдена. Вона також головувала, коли Палата представників оголошувала імпічмент президенту-республіканцю Дональду Трампу в 2019 і 2021 роках.

Байден у своїй заяві назвав Пелосі «найбільш послідовним спікером Палати представників в нашій історії».

Демократи Палати представників повинні проголосувати за своїх лідерів 30 листопада.

Раніше, президент США Джо Байден заявляв, що у разі перемоги на проміжних виборах Республіканської партії на його адміністрацію очікують «жахливі два роки».

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Теги: клімат закон відставка партії імпічмент президент Ненсі Пелосі правила

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