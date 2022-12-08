Палата представників США схвалила оборонний бюджет, який передбачає допомогу Україні

Тепер проєкт бюджету буде винесено на голосування у Сенаті

Палата представників Конгресу США на засіданні схвалила проєкт оборонного бюджету країни на 2023 фінансовий рік у розмірі $858 млрд. Про це стало відомо за підсумками голосування, яке транслював телеканал C-SPAN.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Напередодні проєкт оборонного бюджету було погоджено профільними комітетами обох палат Конгресу. Ініціатива, крім іншого, передбачає виділення щонайменше $800 млн на допомогу Україні у сфері забезпечення безпеки та $6 млрд на ініціативу зі стримування в Європі, спрямовану проти Росії.

Документ також включає санкції за пов'язані із золотом операції з Росією, передбачає продовження на п'ять років заборони на співпрацю з Росією у військовій сфері, а також постійно вносить заборону на обмін інформацією щодо систем ПРО з РФ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, у ньому зазначено, що Вашингтон має намір перешкоджати участі представників РФ у заходах G20 та інших міжнародних організацій.

Тепер проєкт бюджету буде винесено на голосування у Сенаті. У разі затвердження ініціативи верхньою палатою Конгресу вона надійде на підпис до президента країни Джо Байдена. Зазначимо, що цей бюджет може стати найбільшим в історії США.

Нагадаємо, 7 грудня Сенат Конгресу Сполучених Штатів Америки погодив рекордний оборонний бюджет на $847,3 млрд. доларів.