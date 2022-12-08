Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Палата представників США схвалила оборонний бюджет, який передбачає допомогу Україні

Альона Боженко
glavcom.ua
Палата представників США схвалила оборонний бюджет, який передбачає допомогу Україні
Палата представників США схвалила оборонний бюджет
фото ілюстративне

Тепер проєкт бюджету буде винесено на голосування у Сенаті

Палата представників Конгресу США на засіданні схвалила проєкт оборонного бюджету країни на 2023 фінансовий рік у розмірі $858 млрд. Про це стало відомо за підсумками голосування, яке транслював телеканал C-SPAN.

Напередодні проєкт оборонного бюджету було погоджено профільними комітетами обох палат Конгресу. Ініціатива, крім іншого, передбачає виділення щонайменше $800 млн на допомогу Україні у сфері забезпечення безпеки та $6 млрд на ініціативу зі стримування в Європі, спрямовану проти Росії.

Документ також включає санкції за пов'язані із золотом операції з Росією, передбачає продовження на п'ять років заборони на співпрацю з Росією у військовій сфері, а також постійно вносить заборону на обмін інформацією щодо систем ПРО з РФ.

Крім того, у ньому зазначено, що Вашингтон має намір перешкоджати участі представників РФ у заходах G20 та інших міжнародних організацій.

Тепер проєкт бюджету буде винесено на голосування у Сенаті. У разі затвердження ініціативи верхньою палатою Конгресу вона надійде на підпис до президента країни Джо Байдена. Зазначимо, що цей бюджет може стати найбільшим в історії США.

Нагадаємо, 7 грудня Сенат Конгресу Сполучених Штатів Америки погодив рекордний оборонний бюджет на $847,3 млрд. доларів.

 

Теги: гроші Україна США санкції Вашингтон бюджет

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США розмірковують над можливістю надати Україні касетні боєприпаси
США розглядають можливість надання Україні касетних боєприпасів — CNN
Сьогодні, 06:05
США засудили погрози президента РФ Володимира Путіна про ядерну зброю
США відреагували на нову заяву Путіна стосовно ядерної зброї
Сьогодні, 08:53
Знамено «ДНР» використали як ганчірку
Конгрес США витер взуття об прапор «ДНР»
Сьогодні, 13:48

Економіка

Палата представників США схвалила оборонний бюджет, який передбачає допомогу Україні
Палата представників США схвалила оборонний бюджет, який передбачає допомогу Україні
Норвегія затвердила ліміт цін на російську нафту
Норвегія затвердила ліміт цін на російську нафту
Газові угоди РФ: Узбекистан жорстко поставив Кремль на місце
Газові угоди РФ: Узбекистан жорстко поставив Кремль на місце
Путін може бути власником панамського офшору, куди виведено $1,12 млрд
Путін може бути власником панамського офшору, куди виведено $1,12 млрд
США погодили рекордний оборонний бюджет: на що розраховувати Україні
США погодили рекордний оборонний бюджет: на що розраховувати Україні
США схвалили поставки Польщі бойових танків Abrams
США схвалили поставки Польщі бойових танків Abrams

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Енергосистема України може «впасти» до Різдва – Корпус милосердя
15K
Митрополит ПЦУ назвав найвпливовішого єпископа РПЦ в Україні, який уникнув санкцій
14K
8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Окупанти намагаються йти в наступ у трьох областях
8783
США відреагували на нову заяву Путіна стосовно ядерної зброї
8670
Кремль готовий закінчити війну? Пєсков назвав умову

Новини

Окупанти намагаються йти в наступ у трьох областях
Сьогодні, 07:01
Ексначальника СБУ Харківщини знову залишили під вартою
Вчора, 09:00
ЗСУ відбили атаки окупантів поблизу семи населених пунктів Донеччини
6 грудня, 07:07
За добу ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донбасі – Генштаб
5 грудня, 07:03
За добу авіація ЗСУ завдала 20 ударів по базах окупантів – Генштаб
3 грудня, 07:26
У Києві відбувся тренінг з тактичної медицини для журналістів
2 грудня, 15:45

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту