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Після вторгнення в Україну Росія скотилася до диктатури – дослідження

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Після вторгнення в Україну Росія скотилася до диктатури – дослідження
Путін здійснює безпрецедентні репресії проти ЗМІ та опозиції
фото з відкритих джерел

Росія вже довгий час перебуває на траєкторії відходу від демократії і зараз набуває багато характерних рис диктатури

Ситуація з демократією у світі трохи покращилася в 2022 році після зняття коронавірусних обмежень, але значно погіршилася в Росії після її вторгнення в Україну. Про це йдеться у дослідженні «Індекс демократії» групи Economist Intelligence Unit (EIU), аналітичного підрозділу британського журналу Economist.

За даними EIU, менше половини населення планети (45,3%) живе в умовах демократії, більше третини – 36,9% – в умовах авторитарного правління, головним чином у Росії та Китаї. Трохи менше ніж 8% населення живе в умовах «повної демократії» – у цій групі понад 20 країн, у тому числі Канада, Швеція та Уругвай.

«Після вторгнення в Україну (демократичні) показники Росії показали найрізкіше падіння серед усіх країн світу, – заявила аналітична група. – Росія вже довгий час перебуває на траєкторії відходу від демократії і зараз набуває багато характерних рис диктатури».

В EIU зазначають, що російська влада здійснює безпрецедентні репресії проти ЗМІ та опозиції з того часу, як президент Росії Володимир Путін ввів війська в Україну рік тому.

Серед позитивних тенденцій, які відзначають аналітики, – перехід Чилі, Франції та Іспанії з категорії «недосконала демократія» в категорію «повна демократія» – здебільшого це сталося через скасування жорстких коронавірусних заходів, які обмежували свободу громадян.

«Але з глобальної точки зору 2022-й був розчарувальним для демократії», – йдеться в дослідженні.

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор звернувся до мешканців РФ із новими виправданнями війни. Він розповів про російські «історичні території» й «неонацистів»: Путін зробив нову цинічну заяву про війну.

Теги: демократія путін диктатор війна росія

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