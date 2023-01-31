Розвідка повідомила, чого чекати на фронті у лютому-березні

Українські військові на відміну від окупантів воюють вмінням, а не числом

Російські загарбники намагаються закидати власними тілами українські позиції і продовжують йти у наступ. Розвідка припускає, що наступні два місяці стануть дуже активним періодом на фронті. Про це заявив речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі FreeДом.

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Юсов наголосив, що українські військові на відміну від окупантів воюють саме вмінням, а не числом.

«Ситуація дуже складна: ворог продовжує наступати. Тому насправді втрати ворога набагато вищі, ніж в української армії. На жаль, є втрати і в нас. Але майстерність і мотивація українських бійців, українських воїнів, плюс техніка і озброєння, як наші вітчизняні, так і допомога від наших партнерів, – це те, що зрештою переламає перебіг наступальних дій (окупантів – «Главком»)», – сказав представник розвідки.

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Речник зазначив, що Україна перебуває напередодні дуже активної фази на фронті.

«І лютий, і березень – це будуть дуже активні дії. Насправді, з огляду на той стан військ і техніки, які є у окупантів, нічого іншого, крім як воювати кількістю, у них не залишається», – додав він.

Раніше у ЗСУ пояснили, чому призупинили контрнаступ на Лиманському напрямку.

До слова, за повідомленням голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, російська влада поставила гауляйтерам тимчасово окупованих територій Луганщини ультиматум вийти до 1 квітня до адміністративних кордонів області.