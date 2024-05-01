Після затримання заступника Шойгу Кремль візьметься за інших чиновників – британська розвідка

Розвідка Британії зазначає, що корупція у міноборони Росії є однією з головних проблем

Корупція загалом залишається однією з головним проблем російської армії, тож після затримання заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова Кремль може взятися й за інших російських чиновників. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначає розвідка, до розслідування справи про корупцію був втягнутий перший заступник міністра Сергєя Шойгу Руслан Цаліков, його допитувала ФСБ. Цалікова називають «покровителем» Іванова. Він фактично є третьою особою у Міноборони РФ після міністра Сергія Шойгу та начальника Ген штабу Валерія Герасимова.

Цаліков має давні зв'язки з Шойгу. Він працював під керівництвом Шойгу у Міністерстві з питань цивільної оборони та надзвичайних ситуацій РФ, а потім пішов за ним спочатку в офіс губернатора Московської області, а у 2012 році – у міністерство оборони.

Також є припущення, що справа Іванова може торкнутися міністра фінансів Росії Антона Сілуанова. Як йдеться у зведенні, будівельні агентства Міноборони побудували будинок для Сілуанова.

Розвідка Британії зазначає, що корупція у міноборони Росії є однією з головних проблем. У 2019 році головний військовий прокурор РФ Валерій Петров заявив, що корупція є практично коренем більшості проблем у правовій державі.

Корупція була фактором поганої ефективності Росії, особливо на початку українського конфлікту. Йдеться про прострочені пайки та неякісні шини, а також повідомлялося про розкрадання пального.

Затримання заступника Шойгу

Нагадаємо, 23 квітня у Росії затримали заступника міністра оборони Тимура Іванова за підозрою у хабарництві. Його помістили під варту. А вже 24 квітня, Басманний суд Москви відправив у СІЗО заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова