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Американські аналітики пояснили, навіщо РФ активізувала розмови щодо переговорів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Американські аналітики пояснили, навіщо РФ активізувала розмови щодо переговорів
Інститут вивчення війни проаналізував останні заяви Сергія Лаврова та Сергія Шойгу
фото з відкритих джерел

В ISW вважають, що «будь-які заяви РФ про зацікавленість ​​у мирних переговорах є, найімовірніше, спробами змусити Захід піти на поступки у питанні суверенітету України»

Останні заяви міністрів закордонних справ та оборони РФ Сергія Лаврова та Сергія Шойгу можуть свідчити про активізацію риторики РФ щодо переговорів. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

«Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров активізував інформаційні операції, вдаючи зацікавленість у переговорах, та, ймовірно, скоординовані інформаційні зусилля Лаврова та Шойгу можуть сигналізувати про новий виток посилення російської риторики щодо проведення переговорів», – зазначають аналітики.

На їхню думку, неодноразові заяви Кремля про те, що НАТО і РФ вже перебувають у «прямій конфронтації», є посиленням російського наративу, але, ймовірно, це все ще частина спланованої кампанії РФ, яка використовує погрозливі формулювання, щоб затримати і вплинути на прийняття важливих рішень щодо підтримки Заходом України.

«Цей кремлівський наратив також, імовірно, є спробою представити оборонну діяльність НАТО у відповідь на відверту агресію РФ як провокаційну», – вважають аналітики ISW.

У звіті також згадується нещодавня розмова міністрів оборони Росії та Франції Сергія Шойгу і Себастьяна Лекорню. На думку аналітиків, спроби Шойгу погрожувати Франції та стримувати продовження підтримки Заходом України, удаючи зацікавленість у мирних переговорах, є частиною ширшої російської інформаційної операції, спрямованої на переконання західних країн підштовхнути Україну до нерівноправних переговорів на умовах РФ.

В ISW вважають, що «максималістські цілі РФ, які рівнозначні повній капітуляції України та Заходу, залишаються незмінними, а будь-які заяви РФ про зацікавленість ​​у мирних переговорах є, найімовірніше, спробами змусити Захід піти на поступки у питанні суверенітету і територіальної цілісності України».

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров заявляв, що Росія нібито готова до політико-дипломатичного закінчення війни проти України. Але при цьому, Росія не збирається повертати окуповані українські території

Теги: росія переговори Сергій Шойгу Сергій Лавров

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