Американські аналітики пояснили, навіщо РФ активізувала розмови щодо переговорів

В ISW вважають, що «будь-які заяви РФ про зацікавленість ​​у мирних переговорах є, найімовірніше, спробами змусити Захід піти на поступки у питанні суверенітету України»

Останні заяви міністрів закордонних справ та оборони РФ Сергія Лаврова та Сергія Шойгу можуть свідчити про активізацію риторики РФ щодо переговорів. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

«Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров активізував інформаційні операції, вдаючи зацікавленість у переговорах, та, ймовірно, скоординовані інформаційні зусилля Лаврова та Шойгу можуть сигналізувати про новий виток посилення російської риторики щодо проведення переговорів», – зазначають аналітики.

На їхню думку, неодноразові заяви Кремля про те, що НАТО і РФ вже перебувають у «прямій конфронтації», є посиленням російського наративу, але, ймовірно, це все ще частина спланованої кампанії РФ, яка використовує погрозливі формулювання, щоб затримати і вплинути на прийняття важливих рішень щодо підтримки Заходом України.

«Цей кремлівський наратив також, імовірно, є спробою представити оборонну діяльність НАТО у відповідь на відверту агресію РФ як провокаційну», – вважають аналітики ISW.

У звіті також згадується нещодавня розмова міністрів оборони Росії та Франції Сергія Шойгу і Себастьяна Лекорню. На думку аналітиків, спроби Шойгу погрожувати Франції та стримувати продовження підтримки Заходом України, удаючи зацікавленість у мирних переговорах, є частиною ширшої російської інформаційної операції, спрямованої на переконання західних країн підштовхнути Україну до нерівноправних переговорів на умовах РФ.

В ISW вважають, що «максималістські цілі РФ, які рівнозначні повній капітуляції України та Заходу, залишаються незмінними, а будь-які заяви РФ про зацікавленість ​​у мирних переговорах є, найімовірніше, спробами змусити Захід піти на поступки у питанні суверенітету і територіальної цілісності України».

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров заявляв, що Росія нібито готова до політико-дипломатичного закінчення війни проти України. Але при цьому, Росія не збирається повертати окуповані українські території